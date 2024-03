Ile mieszkań sprzedało się w lutym?

Portal Otodom przeanalizował 7 największych rynków w Polsce: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawę i Wrocław. W lutym 2024 roku deweloperzy sprzedali 4600 lokali. W porównaniu do stycznia jest to 9 proc. więcej, a biorąc pod uwagę luty 2023 roku – 17 proc. więcej. Średnia miesięczna sprzedaż mieszkań deweloperskich to aktualnie około 4400 lokali miesięcznie.

Popyt nie maleje, nie maleje również cena mieszkań – wręcz przeciwnie. Według danych portalu kolejne miasto dołączyło do ceny powyżej 15 000 zł za metr kwadratowy - i jest to Kraków.

Nowe lokale. Ile mieszkań przybyło?

Warto również w kontekście tego, jak rośnie sprzedaż, przyjrzeć się temu, ile lokali jest wprowadzonych do sprzedaży. W lutym było to 4700 nowych mieszkań. Liczba ta zmniejszyła się względem poprzedniego miesiąca o 12 proc. Jednak mimo to w porównaniu do lutego 2023 roku jest to aż 139 proc. więcej.

Skąd wzrost liczby mieszkań w lutym?

Jeśli zsumujemy liczbę dostępnych lokali z Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia w lutym, to wyniesie ona 41 200 mieszkań. W styczniu było to z kolei 40 700 lokali, odnotowano więc 3-procentowy wzrost. Jak wskazuje Otodom, w lutym deweloperzy sprzedali kilkadziesiąt mieszkań mniej niż wprowadzili do sprzedaży. Jednak - i tu dane zaskakują - liczba oferowanych lokali wzrosła aż o kilkaset.

Według Katarzyny Kuniewicz, dyrektorki badań Otodom Analytics, główną przyczyną takiego obrotu spraw może być powrót do obiegu mieszkań, które są zwracane – a wcześniej były zarezerwowane lub sprzedane. Dane portalu wskazują, że w lutym około 800 mieszkań, które zarezerwowano w poprzednich miesiącach, wróciło do deweloperów.

"Wiele wskazuje na to, że były to mieszkania zarezerwowane z nadzieją na uzyskaniem finansowania w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. W danych z lutego – podobnie jak w danych z badania styczniowego – widoczne są efekty działania rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, który formalnie został wygaszony na przełomie 2023 i 2024 roku” – czytamy w wypowiedzi Katarzyny Kuniewicz w serwisie Otodom.

Jak podaje serwis Bizblog.pl portalu Spider’s Web w grudniu złożono dużo wniosków o Bezpieczny Kredyt 2 proc. Był to ostatni miesiąc, więc wyniki przebiły lipiec 2023 roku, czyli start programu. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku złożono 29 400 wniosków (w lipcu były to 24 300). Wszystko wskazuje więc na to, że niektórzy wnioskodawcy kredytu nie otrzymali, co wiązało się dla nich z rezygnacją z mieszkania.