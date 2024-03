W rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) wiceszef Lasów Państwowych (LP), Jerzy Fijas, zasugerował, że pierwsze modyfikacje w systemie sprzedaży drewna mogą zostać wprowadzone już pod koniec 2024 roku. A pełna zmiana ma wejść w życie od początku 2025 roku. Przetargi na przyszły rok muszą zostać przeprowadzone już jesienią tego roku, co oznacza, że ogłoszenie zarządzenia powinno mieć miejsce już we wrześniu.

Zmiana systemu sprzedaży drewna. Prace już się rozpoczęły

Zmiana systemu sprzedaży drewna przez LP jest konieczna. Prace w tym kierunku już się rozpoczęły - powiedział w rozmowie z PAP Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej.

Wskazał, że obecnie znajdujemy się w trakcie drugiej tercji procedur. Rok 2024 został podzielony na trzy czteromiesięczne interwały czasowe. Pierwszy interwał, jako okres sprzedaży, kończy się w kwietniu. Jednocześnie rozpoczynają się procedury kontraktacji w drugiej tercji, a my musimy być przygotowani na następną, trzecią tercję.

Dodał również, że wprowadzenie zmian systemowych nie może odbywać się szybko. Taka sytuacja mogłaby zagrozić stabilności dostaw dla przemysłu, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań społecznych, z jakimi obecnie muszą się zmierzyć Lasy Państwowe. Ponadto branża zwraca uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem obrotu drewnem, ilością surowca przeznaczanego na otwartą sprzedaż oraz potrzebę korekty polityki i algorytmów określania cen wywoławczych. Wiceszef LP zapewnił też, że leśnicy pracują nad rozwiązaniem tych kwestii.

Najważniejsza informacja jest taka, że Lasy Państwowe podjęły działania w celu opracowania nowego systemu sprzedaży drewna na rok 2025, a także rozważają pewne zmiany dotyczące ostatniej tercji 2024 roku.

To, co będzie możliwe do wprowadzenia w tym roku, zostanie systemowo zaimplementowane, natomiast z całą pewnością przygotowujemy się na 2025 rok, aby stworzyć nową propozycję sprzedaży drewna - dodał Jerzy Fijas.

Zastępca dyrektora generalnego, pytany o możliwą zmianę, podkreślił, że udzieli odpowiedzi dopiero po dokładnych analizach i zgromadzeniu pełnej wiedzy na ten temat.

Działamy w określonych warunkach prawnych. Patrzy na nas również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pewne próby uwolnienia się spod gorsetu systemu sprzedażowego próbowaliśmy robić już w przeszłości, ale zostaliśmy ograniczeni właśnie przez UOKiK - zaznaczył.

Sprzedaż drewna. Ważny certyfikat

Jerzy Fijas zaznaczył, że przemysł drzewny, zwłaszcza sektor meblarski, oczekuje przywrócenia przez Lasy Państwowe systemu certyfikacji drewna FSC. Jest to jeden z dwóch używanych w Polsce systemów certyfikacji gospodarki leśnej, które dodatkowo potwierdzają, że drewno zostało pozyskane w sposób zrównoważony. Aktualnie tylko cztery regionalne dyrekcje Lasów Państwowych mogą posługiwać się symbolem FSC, podczas gdy wszystkie 17 dyrekcji dysponuje certyfikatem drugiego systemu, PEFC.

Przedstawiciel Lasów Państwowych wyjaśnił, że wstrzymano proces wypowiedzenia umowy dotyczącej stosowania certyfikatu FSC w regionalnych dyrekcjach w Szczecinie i Katowicach. Otoczenie biznesowe i społeczne Lasów Państwowych oczekuje, aby w pierwszej kolejności certyfikat FSC został przywrócony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (RDLP).

W przypadku dyrekcji białostockiej jest większy problem, ponieważ ta dyrekcja skutecznie wypowiedziała obowiązującą umowę i przestała ona obowiązywać 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że przywrócenie certyfikatu w tej dyrekcji musi się na nowo rozpocząć, a to trochę potrwa. Nie chcemy wracać do historii, szukamy porozumienia z FSC International przyznającej certyfikaty na zasadach partnerskich - dodał.

W zeszłym tygodniu, po spotkaniu z przedstawicielami FSC International, w Lasach Państwowych został utworzony zespół roboczy. Jego zadaniem będzie przygotowanie propozycji rozwiązań mających na celu przywrócenie certyfikacji FSC dla całego sektora leśnego w Polsce.

Przedstawiciel LP zaznaczył, że nie jest realne, aby podaż drewna na rynku stale rosła. Wskazał na konieczność świadomości, że zasoby mają swoje ograniczenia i nie można ich nieustannie zwiększać. W związku z tym należy podejmować działania mające na celu efektywne wykorzystanie już dostępnego surowca, takie jak recykling czy gospodarka w obiegu zamkniętym, co pozwoli oszczędzać obecnie pozyskiwane materiały. Podkreślił też ważność zmniejszenia wykorzystania drewna w celach energetycznych, szczególnie w dużych elektrowniach.

Zmiana systemu sprzedaży drewna

W październiku 2023 roku Las Państwowe ogłosiły nowe wytyczne dotyczące sprzedaży drewna na okres od 2024 do 2026 roku. W 2024 roku procedury sprzedaży ofertowej będą przeprowadzane trzy razy w ciągu roku, zamiast dotychczasowych dwóch. Dodatkowo wprowadzono nowy system punktacji związanego z głębokością przetwarzania drewna.