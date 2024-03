Niemcy: Groźba redukcji zatrudnienia w branży budowlanej

Reklama

W ostatnich latach w Niemczech buduje się coraz mniej mieszkań. Już wkrótce może doprowadzić to do redukcji zatrudnienia w branży budowlanej. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to pierwsze tego typu zjawisko w tym kraju od 15 lat, czyli od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Powodem takiej sytuacji jest spadek sprzedaży mieszkań. W 2023 roku budownictwo mieszkaniowe zanotowało spadek sprzedaży o 12 proc. W obecnym roku spadek ten przewidywany jest nadal na podobnym poziomie.

Budownictwo mieszkaniowe w Niemczech w ostatnich latach

Reklama

Niemiecki serwis web.de porusza temat budownictwa mieszkaniowego w Niemczech. Dla branży 2023 rok okazał się zaskakujący. To wówczas zanotowano najniższą liczbę wydanych pozwoleń na budowę od ponad 10 lat. W minionym roku w nowych budynkach mieszkalnych zatwierdzono o ok. 30 proc. mniej mieszkań niż jeszcze rok wcześniej. Jednak w przeciwieństwie do spadku liczby nowo wybudowanych mieszkań, w niektórych częściach Niemiec nie spadapopyt na nie.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami opublikowanymi przez Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt) w 2023 roku w Niemczech zatwierdzono ok. 260 tys. nowych mieszkań. To o ok. 94 tys. mniej niż jeszcze rok wcześniej (spadek o 26,6 proc.). To najniższa liczba nowych mieszkań zanotowana od 2012 roku, w którym było ich ok. 241 tys.

We wspomnianym artykule zaznaczono, że spowolnienie obserwowane w niemieckim budownictwie mieszkaniowym spowodowane jest wysokimi kosztami materiałów budowlanych i rosnącymi stopami procentowymi. Podkreślono również, że w obliczu obecnych danych trudny do zrealizowania wydaje się plan niemieckiego rządu zakładający wybudowanie 400 tys. nowych mieszkań rocznie.

Niemcy: Budownictwo jednorodzinne a budownictwo wielorodzinne

W 2023 roku - jak podaje cytowany serwis - w porównaniu z rokiem wcześniejszym można było szczególnie zaobserwować gwałtowny spadek liczby pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych – aż o ok. 39 proc (do liczby ok. 48 tys.). W przypadku pozwoleń na budowę domów dwurodzinnych zanotowano spadek aż o ok. 48 proc. (do liczby ok. 14 tys.).

Mniejszy spadek zanotowano w przypadku domów wielorodzinnych – o ok. 25 proc. (do liczby ok. 143 tys.). Na taki stan wpływ może mieć fakt, że budynki wielorodzinne są zazwyczaj budowane przez firmy, a nie osoby prywatne, jak ma to miejsce w przypadku domów jednorodzinnych i dwurodzinnych.