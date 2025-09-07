Jak zmieniają się koszty budowy domu w Polsce w 2025 roku?

Jeszcze w 2020 roku niewielu przewidywało, że budowa domu w Polsce podrożeje nawet o 50% w zaledwie 5 lat. Tymczasem – jak wskazują analizy ekspertów Extradom.pl – rynek budowlany wchodzi dziś w fazę stabilizacji po okresie ogromnych zawirowań. Pandemia, wojna w Ukrainie, wzrosty cen energii i materiałów, a także rządowe programy wsparcia w rodzaju „Bezpieczny Kredyt 2%” – to wszystko wpłynęło na wzrost kosztów budowy.

Od II połowy 2024 roku rynek wykazuje jednak coraz wyraźniejsze oznaki spokoju. Malejąca inflacja, niższe stopy procentowe, stabilne ceny materiałów i usług budowlanych – to wszystko sprawia, że w 2025 roku budowa domu znów staje się projektem możliwym do precyzyjnego zaplanowania.

Ile kosztuje budowa domu w 2025 roku?

Według danych zebranych przez ekspertów Extradom.pl, koszty budowy domów nadal rosną, ale znacznie wolniej niż w ostatnich latach. Wzrosty cen są obecnie powiązane z poziomem inflacji, a nie z gwałtownymi skokami cen materiałów czy usług. Największe koszty dotyczą nadal dwóch etapów:

stanu surowego otwartego,

wykończenia wnętrz.

Koszt budowy domu 2025

Dane do analiz pochodzą z kwartalnych publikacji Sekocenbudu i obejmują pięć kluczowych etapów inwestycji:

stan zerowy (fundamenty, roboty ziemne),

(fundamenty, roboty ziemne), stan surowy otwarty (konstrukcja budynku bez okien i drzwi),

(konstrukcja budynku bez okien i drzwi), wykończenie wewnętrzne (stolarka, tynki, podłogi, ściany),

(stolarka, tynki, podłogi, ściany), wykończenie zewnętrzne (ocieplenie, elewacja, dach),

(ocieplenie, elewacja, dach), instalacje (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe itp.).

Przykładowe wartości kosztów budowy domu - IV kwartał 2025:

fundamenty, stan zerowy: 42 253 zł,

stan surowy otwarty: 197 662 zł,

instalacje: 167 638 zł,

wykończenie zewnętrzne: 72 156 zł,

wykończenie wewnętrzne: 95 083 zł.

Koszt budowy domu 2026 rok - prognozy

Kwartał 2026 Stan zerowy (fundamenty) Stan surowy otwarty Instalacje Wykończenie zewnętrzne Wykończenie wewnętrzne I kwartał 42 726 zł 200 223 zł 170 680 zł 73 087 zł 96 338 zł II kwartał 43 200 zł 202 784 zł 173 722 zł 74 018 zł 97 592 zł III kwartał 43 674 zł 205 345 zł 176 763 zł 74 950 zł 98 846 zł

Budowa domu w 2025 roku pod klucz pozostaje znaczącym wydatkiem, ale inwestorzy mogą planować wydatki racjonalnie. Prognozy wskazują, że ceny nie będą gwałtownie rosnąć, a wzrost kosztów wykończenia i instalacji powinien być przewidywalny. Dla wielu osób oznacza to szansę na spokojne przygotowanie budżetu i wybór projektu bez presji czasu.

Ile kosztuje budowa domu pod klucz w 2025 roku?

Budowa domu nie ma stałego kosztorysu. Zarówno materiały można wybrać z niższej lub wyższej półki cenowej, jak i stawki ekipy budowlanej będą różniły się w Warszawie i na prowincji. Koszt budowy domu pod klucz zależy też zawsze od metrażu.

Podajemy orientacyjne widełki budowy domu 150 m² pod klucz na podstawie analizy danych z Extradom, Expander, New-House:

500–700 tys. zł dla prostszych projektów, podstawowych materiałów, poza dużymi miastami.

dla prostszych projektów, podstawowych materiałów, poza dużymi miastami. 700–900 tys. zł w lokalizacjach bardziej wymagających, z lepszym standardem wykończenia.

w lokalizacjach bardziej wymagających, z lepszym standardem wykończenia. 900 tys. – 1,2 mln zł+ przy wysokim standardzie, nowoczesnych technologiach, markowych materiałach.

Dom 120 m² będzie odpowiednio tańszy - 450–650 tys. zł

Co bardziej zdrożało – dom czy mieszkanie?

W latach 2021–2025 zarówno mieszkania, jak i domy drożały, ale skala wzrostów była zupełnie inna. Ceny mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, wzrosły o 80–100%. Dla porównania, koszt budowy domu jednorodzinnego wzrósł średnio o 45–50%, przy czym tempo tego wzrostu od 2023 roku jest bardziej przewidywalne i zbieżne z inflacją.

To sprawia, że wiele osób rezygnuje z zakupu mieszkania w mieście na rzecz budowy domu – często przy podobnym koszcie, ale z większą przestrzenią i niezależnością.

Ceny działek 2025. Największe zagrożenie dla budowy domów

Eksperci Extradom.pl zwracają uwagę na inny istotny koszt, który zaskoczył inwestorów – ceny działek budowlanych. Od 2024 roku grunty, zwłaszcza w okolicach dużych miast, drożeją nawet o 20–40% rocznie. To efekt ogromnego zainteresowania parcelami w czasie boomu kredytowego i inwestycyjnego.

Dziś działki w promieniu 20–40 km od miast często przekraczają finansowe możliwości wielu rodzin, co zmusza inwestorów do wyboru mniej atrakcyjnych lokalizacji lub mniejszych projektów.

Jakie domy najczęściej budujemy w 2025 roku?

Z analiz Extradom.pl wynika, że Polacy coraz chętniej wybierają domy parterowe o powierzchni 80–110 m², które łączą funkcjonalność, niskie koszty budowy i eksploatacji oraz prostotę wykonania. Największą popularnością cieszą się:

projekty w stylu nowoczesnej stodoły,

domy prefabrykowane, gotowe do zamieszkania w kilka miesięcy.

Projekty tego typu pozwalają lepiej kontrolować budżet, ograniczają ryzyko kosztowych niespodzianek i są bardziej energooszczędne.

Podsumowując, budowa domu w 2025 roku jest bardziej przewidywalna niż w ostatnich latach.

Rynek budowlany wszedł w fazę większej stabilności. Oczywiście ceny będą rosnąć, ale spokojnie, liniowo, w tempie inflacji. To dobry czas na planowanie budowy bez pośpiechu – podkreśla Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.