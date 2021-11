WiredScore to firma oferująca globalny system certyfikacji jakości technologii w budynkach. W tym miesiącu wprowadziła te certyfikaty także w Polsce. Organizacja, obecna w 23 krajach oferuje dwa, uznawane międzynarodowo systemy ratingowe i certyfikacji, by pomóc właścicielom zaprojektować i promować budynki o lepszych właściwościach cyfrowego połączenia ze światem, umożliwionego przez „smart” technologie.

Reklama

Analitycy WiredScore nie owijają w bawełnę - z badania zrealizowanego w 13 europejskich państwach, wynika, że polscy pracownicy są najmniej usatysfakcjonowani warunkami pracy zdalnej w całej Europie. Nie mamy co porównywać się z mieszkańcami Hiszpanii czy Irlandii. Najgorzej wypadamy w kategorii „cyfrowego zadowolenia”, wydaje się nam też, że pracodawca o nas nie dba, gdy pracujemy w domu, mamy też jedne z najniższych wyników, jeśli chodzi o ocenę jakości domowego łącza sieciowego.

Niech szef się dorzuci

Co wpłynęło na te wyniki? Sprawdzano m.in

Europejczycy generalnie uważają, że pracodawca powinien dopłacać do łącza internetowego, zwłaszcza, że 20 proc. telepracowników musiało zakupić większe pakiety danych, co spowodowało wzrost rachunków, czyli obniżyło im dochody. Oczekiwanie na udział firm w kosztach jest tym bardziej uzasadnione, że okazuje się iż przejście na pracę zdalną pozytywnie wpłynęło na produktywność europejskich pracowników.

TU PRZECZYTASZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU

Przed pandemią - wynika z badań WiredScore - 35 proc. Europejczyków uważało dom za najlepsze miejsce do pracy, teraz uważa tak 49 proc. badanych. Największa zmiana zaszła u mieszkańców Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. „Tam, gdzie była niechęć, WiredScore znalazł nową otwartość do pracy z domu” - czytamy w dokumencie.

Pracujemy nawet w drodze

Nie wszyscy mogą wykonywać swoje obowiązki z domów. Wiele osób musi pojawić się fizycznie w miejscu pracy. Okazuje się, że w czasie pandemii, cyfrowy styl życia stał się podstawą dojazdów, które, średnio w Europie zajmują aż 62 minuty dziennie. 81 proc. dojeżdżających Europejczyków korzysta w tym czasie z internetu. Przy czym, jak wynika z badania WiredScore, najwięcej czasu spędzają w sieci Włosi, Polacy i Czesi.

Okazuje się, że nie tylko sprawdzamy wtedy media społecznościowe, czy słuchamy muzyki albo oglądamy filmy. Aż jedna trzecia ludzi wykorzystuje ten czas, by… pracować. A to, jak podaje WiredScore, jest dowodem na to, że „nie potrzeba biurka, by zająć się pracą”, a także, że „łączność z siecią trafiła już do krwioobiegu efektywnej pracy”.

Dobrze wykorzystać biuro!

Raport WiredScore prowadzi do bardzo ważnego wniosku dla właścicieli biur: muszą poprawić jakość internetowych łączy. Badania wskazują bowiem, że choć 72 proc. Europejczyków uważa biurowy dostęp do sieci za dobry, to jednak 51 proc. sądzi, że mógłby być lepszy, a jedynie 19 proc. badanych twierdzi, że w pracy ma tak dobry i szybki dostęp do internetu, jak w domu.

Nie sam internet liczy się dla pracowników. Cyfryzacja życia polega także na dostępie do „smart” funkcji budynku, jak elektroniczna rejestracja biurek, wykrywanie zajętości powierzchni budynku. I tu jest problem, bo nawet jeśli biuro mieści się w najnowocześniejszym kompleksie, to średnio mniej niż połowa pracowników jest wystarczajaco przeszkolona, by wykorzystać wszystkie funkcje pomieszczeń. „Istnieje chęć pracy w coraz bardziej zdigitalizowanym budynku, jednak brakuje do tego umiejętności” - czytamy w raporcie. Dlatego - według autorów - niezbędne są szkolenia.

Zarówno pracownicy, jak i firmy wynajmujące powierzchnie użytkowe oczekują, że biura będą efektywne kosztowo, ekologiczne, a przede wszystkim, dzięki wielu możliwościom „smart” sprawią, że „samo biuro będzie nie tylko miejscem pracy, ale też powodem, dla którego chce się do niego przychodzić”.

Co nas czeka?

Raport WiredScore dotknął także tego, jak będzie wyglądała przyszłość, bo pandemia przecież wreszcie się skończy. Zdaniem ekspertów, przyszłość rynku nieruchomości będzie wymagać, aby zarówno nasze miejsca pracy, jak i domy były w stanie ciągle się modernizować i adaptować do potrzeb klientów i mieszkańców. Dlatego też tak ważne jest, by zapewnić im odpowiednie podłączenia cyfrowe, a zacząć przede wszystkim od poprawy jakości łącz internetowych w biurach.

Pracodawcy muszą też zrozumieć, tworząc swoje projekty, że hybrydowy model pracy zostanie z nami na dłużej, dlatego, by zatrzymać swoich pracowników, powinni pomóc im zadbać o odpowiednie łącza sieciowe w domu, nawet dopłacając do lepszej łączności w pakiecie firmowych benefitów.

Z raportu WiredScore wynika też ostateczny wniosek, że cyfryzacja to teraz podstawowy element naszego życia - korzystamy bowiem z sieci w domu, w pracy i podczas podróży, a to z kolei zmusza uczestników rynku nieruchomości, by budowali i remontowali swoje obiekty, przede wszystkim mając na myśli możliwości podłączenia się do sieci w każdym miejscu i o każdym czasie.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak wygląda podejście Europejczyków do pracy zdalnej, dojazdów, pracy w biurze i tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, to koniecznie przeczytajcie pełną wersję raportu.

PEŁNA WERSJA RAPORTU>>>