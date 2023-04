Inwestorzy i architekci przełomowego osiedla ESSA Kliny czerpali inspiracje z pokochanych przez mieszkańców inwestycji w Europie i USA. Pokolenia żyjące w epoce upowszechniającej się pracy zdalnej, a zarazem niepokojów związanych z kryzysem energetycznym i anomaliami klimatycznymi, pragną nie tylko wygodnego i bezpiecznego mieszkania, lecz także wygodnego i bezpiecznego osiedla: ekologicznego, zatopionego w zieleni i w ogromnej mierze samowystarczalnego. Do wszystkich najważniejszych miejsc można dotrzeć z ESSA Kliny w 15 minut na nogach, rowerze lub hulajnodze. Pracujący mogą się w pełni poświęcić pracy, a spragnieni wypoczynku z łatwością odnajdą przytulny i cieszący oczy azyl, zarówno w domu, jak i w przestrzeniach wspólnych, sprzyjających spotkaniom, odprężającemu zamyśleniu czy też różnym formom relaksu i rekreacji – pośród bujnej zieleni i malowniczych stawów.

– W nowej wizytówce Krakowa, będącej nie tyle osiedlem, ile miasteczkiem w wielkim mieście, każdy odnajdzie przytulny, piękny, przyjazny ludziom i klimatowi dom, z którego można szybko dotrzeć do parku, użytku ekologicznego i stawu, sklepu, osiedlowego placu targowego, fryzjera, pralni, centrum urody, przychodni zdrowia, dentysty i apteki, centrum diagnostycznego i ośrodka rehabilitacji, szkoły, przedszkola i żłobka, boiska, siłowni i placu zabaw, miejsca rekreacji i przestrzeni coworkingowej, obszaru spotkań i tężni, biblioteki i centrum sztuki… Planujemy także wybudowanie zamkniętych wybiegów dla psów – wylicza Julia Bogdanowicz, partner zarządzający Westa Investments, firmy z siedzibą na Floriańskiej, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku.

Przyjazny mikroklimat i wszystko pod ręką

Projektując osiedle, inwestorzy i architekci zapytali krakowian, jak powinno wyglądać ich wymarzone miejsce do życia. Zgodnie z pragnieniami i ze wskazówkami potencjalnych mieszkańców wzdłuż biegnącej przez centrum miasteczka promenady spacerowej zostaną zlokalizowane kawiarnie, restauracje, miejsca spotkań i wypoczynku. Z zabudową mieszkalną będą się przeplatać w logiczny i dobrze przemyślany sposób przestrzenie pełniące inne funkcje.

Krakowianie z największych osiedli w mieście coraz częściej narzekają na anomalie klimatyczne – nieznośne letnie upały i lokalne podtopienia powodowane przez katastrofalnie ulewne deszcze. Za nasilenie takich zdarzeń są odpowiedzialne tzw. miejskie wyspy ciepła, powstałe w wyniku zabetonowania i uszczelnienia ogromnych powierzchni: bloki i inne budynki są otoczone parkingami i siecią dróg tak gęsto, że nie ma mowy o retencjonowaniu wody ani jej właściwym odprowadzaniu w razie ulew.

ESSA Kliny stanowią tu całkowity przełom. Zieleń jest wszechobecna i wraz z jeziorkami i fontannami nie tylko pełni funkcje estetyczne czy rekreacyjne, lecz także chroni przed przegrzewaniem osiedla oraz innymi anomaliami. Za przyjazny mikroklimat odpowiadają tu zielone dachy i elewacje, ogródki przypisane do mieszkań na parterze, a także wielki miejski park oraz zagajnik, czyli gęsty i szybkorosnący lasek Miyawaki.

– Niezliczone zielone przestrzenie wspólne, tężnie solankowe, strefy relaksu i wyciszenia, ogród deszczowy i użytek ekologiczny ze ścieżkami dydaktycznymi, budki dla ptaków, domki dla owadów, ule – wszystko to dowodzi, że tworząc ESSA Kliny, postawiliśmy na harmonię z naturą. Równocześnie zaprojektowaliśmy przestrzenie wspólne tak, żeby były samowystarczalne energetycznie. Chcemy wykorzystać panele słoneczne, pompy ciepła i wszelkie systemy pozyskiwania i gromadzenia zielonej energii. Na osiedlu będą ładowarki do aut i rowerów elektrycznych – opisuje Julia Bogdanowicz.

Miasteczko 15-minutowe skomunikowane z resztą Krakowa i ze światem

Józef Białasik, jeden z najbardziej doświadczonych krakowskich architektów, podkreśla, że to, iż osiedle ESSA Kliny będzie pierwszym w Polsce nowoczesnym miastem 15-minutowym – posiadającym wszystkie najważniejsze funkcje potrzebne do codziennego życia – nie oznacza odcięcia od świata. Wręcz przeciwnie! – Wszyscy preferujący zielony transport będą mogli z każdego zakątka w parę minut dotrzeć np. rowerem do projektowanej właśnie stacji SKA Opatkowice i stąd w 18 minut dojechać pociągiem do centrum. Preferujący auta w 5 minut dojadą do Zakopianki – wyjaśnia architekt.

– Wspólnie z miastem, Zarządem Inwestycji Miejskich i Zarządem Dróg Miasta Krakowa pracujemy nad nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, które udrożnią ruch w tej okolicy, m.in. dzięki rondom, drodze do SKA i Nowej Bartla oraz połączeniu z Zakopianką, co z pewnością przyciągnie w sąsiedztwo nowe usługi i inwestycje biurowe, jeszcze bardziej podnosząc – i tak już wysoką – atrakcyjność tej części Krakowa – mówi Julia Bogdanowicz.

Wraz z Jarosławem Sadowskim z Expandera sprawdziliśmy, kogo przy obecnych cenach nieruchomości oraz inflacyjnym oprocentowaniu kredytów stać na zakup wymarzonego lokum w Krakowie. Szczęśliwie sytuację młodych, szukających pierwszego własnego mieszkania znacząco poprawiło wprowadzenie przez rząd programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Z wyliczeń eksperta wynika, że państwowe dopłaty obniżają wysokość raty w pierwszym okresie niemal o połowę. Co istotne, kredyt można wziąć bez wkładu własnego. Jeśli to poskładamy, to okaże się, że rata 25-letniego kredytu (bez wkładu własnego) na średniej wielkości mieszkanie będzie zbliżona do czynszu, jaki trzeba zapłacić za wynajem bardzo przeciętnego lokalu o podobnym metrażu. Przy kredycie 35-letnim rata będzie znacząco niższa.

To znacząco ułatwia wybór. Zdecydowana większość Polek i Polaków woli urządzać mieszkania całkowicie po swojemu, a dla większości przedstawicieli obecnych (zwłaszcza młodszych) pokoleń równie ważne są takie kwestie, jak zielone otoczenie służące do rekreacji i spotkań budujących lokalną wspólnotę, dbałość o środowisko i klimat, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Bardzo trudno znaleźć na rynku miejsca spełniające choć część tych oczekiwań. ESSA Kliny spełni wszystkie.