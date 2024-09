Rządowy Kredyt na start miał zapewnić dobrą sprzedaż mieszkań także w tym roku. Deweloperzy odmrozili w związku z tym projekty. Ale inauguracja programu się opóźnia. W rządzie wciąż trwają dyskusje nad jego uruchomieniem. To wszystko wpływa na rynek.

– Przez osiem miesięcy na siedmiu największych rynkach nieruchomości i ich „obwarzankach” deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 53,3 tys. nowych mieszkań i domów. To więcej niż w rekordowym dla sektora 2021 r. Wtedy to było 49 tys. lokali. Dziś do wyboru klienci mają 75 tys. lokali i domów, wobec 48,3 tys. w najlepszym 2021 r. dla branży – wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku Otodom Analytics.

