Czym jest najem zwrotny?

Najem zwrotny to rodzaj transakcji polegającej na tym, że właściciel nieruchomości sprzedaje ją nabywcy, a następnie wynajmuje od niego tą samą nieruchomość. Dzięki temu odzyskuje zamrożony kapitał, co pozwala np. sfinansować nowe inwestycje, a jednocześnie wciąż korzystać z posiadanej wcześniej nieruchomości.

Dynamiczny wzrost rynku najmu zwrotnego

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w 2025 po raz pierwszy przekroczono w kluczowych sektorach – logistycznym, handlowym i produkcyjnym w Polsce 800 tys. mkw. powierzchni objętej najmem zwrotnym. Łączna wartość tych transakcji jest szacowana na 3,5 mld zł, co oznacza kilkukrotny wzrost w stosunku do lat 2022-2024. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 25-30 proc. Z kolei wartość największej transakcji przekroczyła 250 mln euro, co stanowi rekord w Europie Środkowo-Wschodniej.

Analitycy UCE Research zaznaczyli, że nie wszystkie transakcje są publikowane, co oznacza, że ich faktyczna wartość może być jeszcze większa.

W ocenie Agnieszki Radkiewicz z INWI tak duży wzrost to m.in. efekt rosnącego zainteresowania polskim rynkiem za strony inwestorów instytucjonalnych, a także coraz większego przekonania przedsiębiorstw do zalet najmu zwrotnego jako sposobu finansowania.

„W 2025 roku wyraźnie zwiększył się udział w tym rynku funduszy private equity i real estate, a także zagranicznych inwestorów instytucjonalnych działających w strukturach REIT (Real Estate Investment Trust), AIF (Alternative Investment Funds), a także RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). Obecność tych podmiotów przyczyniła się do wzrostu profesjonalizacji transakcji, większej przejrzystości i konkurencyjności ofert na rynku” - wskazała ekspertka.

Najem zwroty alternatywą dla kredytu?

Jak zauważyli autorzy raportu, najem zwrotny przestał być niszową formą finansowania, a stał się pełnoprawnym narzędziem traktowanym jako alternatywa dla kredytu czy emisji obligacji. Mechanizm ten przestał też być domeną jedynie rynku magazynowego i logistycznego. Wzrosło bowiem zainteresowanie obiektami handlowymi oraz nieruchomościami przemysłowo-produkcyjnymi.

„Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, wzrost był napędzany przez spadek inflacji. To pozwoliło firmom lepiej planować przepływy finansowe i zwiększyć apetyt na wykorzystanie aktywów nieruchomościowych do refinansowania działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwa mogły rozważać dłuższe umowy najmu oparte na bardziej przewidywalnym koszcie pieniądza, a inwestorzy lepiej modelowali realne stopy zwrotu i wartość przyszłych przepływów” - stwierdziła Radkiewicz.

Wysoki popyt na powierzchnie magazynowe i handlowe

Ekspertka zwróciła również uwagę, że transakcjom najmu zwrotnego sprzyjał rozwój polskiej gospodarki i relatywnie wysoki popyt na powierzchnie magazynowe i handlowe.

W 2025 roku na polskim rynku doszło do kilku wyjątkowo dużych transakcji - wskazano. Najbardziej spektakularna była sprzedaż dwóch nowoczesnych obiektów należących do producenta okien. Ich łączna powierzchnia wynosi 264 tys. mkw., a wartość transakcji przekroczyła 250 mln euro, czyli ponad miliard złotych.

„Takie transakcje pokazują, że Polska stała się istotnym punktem na mapie globalnych inwestycji sale and leaseback, przyciągając kapitał funduszy zagranicznych. Widać też, że do największych transakcji dochodzi w sektorze przemysłowym i logistycznym. To potwierdza rolę tych segmentów jako fundamentów polskiej gospodarki oraz jako najpewniejszych aktywów generujących stabilny dochód czynszowy” - oceniła Radkiewicz.

Jednocześnie, jak wskazano w raporcie, rynek wciąż krępowany jest przez brak jednolitych standardów kontraktowych, co komplikuje procesy transakcyjne, zarówno po stronie najemców, jak i inwestorów. Najem zwrotny nie jest też objęty preferencyjnymi regulacjami podatkowych tak jak leasing czy finansowaniem kredytem. Wszystko to ogranicza potencjał rozwoju tego segmentu.