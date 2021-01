"Jak podał Główny Urząd Statystyczny w połowie stycznia, ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 10,9% r/r w trzecim kwartale 2020 r., a w ujęciu kwartalnym - o 2%. W skali roku na rynku pierwotnym ceny rosły wolniej, bo o 7,2% a na rynku wtórnym - o 13,7% A jak to wygląda w dłuższym okresie? W trzecim kwartale 2020 r. ceny lokali mieszkalnych były o 37,1% wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. To pokazuje, że rynek mieszkaniowy jest dość odporny na zawirowania. Co do cen mieszkań w 2021 roku, PZFD spodziewa się dalszego kilkuprocentowego wzrostu wynikającego z wyższych kosztów budowy, m.in. w związku ze spowolnieniem procedur administracyjnych oraz wchodzącymi w życie od stycznia nowymi normami efektywności energetycznej budynków. Ponadto, podaż będzie dalej pod presją, wciąż brak jest gruntów, mimo pandemii dostępność ziemi się nie zwiększyła" - czytamy w komunikacie.

W całym 2020 r. oddano do użytkowania 222 tys. mieszkań, czyli o 7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań, co stanowiło 64,8% ogólnej liczby mieszkań (wzrost o 1,4% r/r). Jednocześnie było to o 9,4% więcej oddanych mieszkań niż w analogicznym okresie 2019 r. Według PZFD, ten parametr nie obrazuje dobrze bieżącej sytuacji gospodarczej, ponieważ jest wynikiem inwestycji rozpoczynanych około 2 lat wcześniej i jest zgodny z długoterminowymi przewidywaniami. W kolejnych miesiącach powinniśmy obserwować podobne wskaźniki obrazujące liczbę mieszkań oddawanych do użytkowania, podano także.

W 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 275,9 tys. mieszkań, tj. o 2,8% więcej niż w 2019 r. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (171,6 tys., wzrost o 2,5% r/r). Zgodnie z prognozą PZFD, w związku z przepisami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2021 r., w grudniu, w porównaniu do listopada 2020 roku, wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (wzrost o 56,1%).

W 2020 r. rozpoczęto budowę 223,8 tys. mieszkań, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem. Sektor deweloperski rozpoczął budowę 130,2 tys. mieszkań (o 8,3% mniej). Miało to związek przede wszystkim z niską dostępnością gruntów i przeciągającymi się w czasie procedurami w związku z pandemią. W 2020 roku najwięcej mieszkań, oddanych do użytkowania, a także na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim oraz wielkopolskim, przypomniał także PZFD.