HRE przypomina, że 230 tysięcy nowych domów i mieszkań to wciąż daleko od rekordu wszechczasów, który padł w roku 1978. Wtedy powstały w Polsce prawie 284 tysiące nowych mieszkań. To o ponad jedną piątą więcej niż wynik, który możemy osiągnąć w bieżącym roku.

"Liczba to jednak jedno, a powierzchnia powstających mieszkań to drugie. (...) Dość powiedzieć, że w rekordowym pod względem liczby oddanych mieszkań roku 1978 w Polsce powstało 17,6 mln nowych metrów kwadratowych. W bieżącym roku będzie to około 20 mln metrów kwadratowych" - czytamy w raporcie.

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek uważa, że nie tylko w roku bieżącym, ale też w latach kolejnych coraz szybciej nadrabiać będziemy niedobory w mieszkaniówce.

"Sugerować mogą to na przykład najnowsze dane na temat liczby wydawanych pozwoleń na budowę czy rozpoczynanych budów. W pierwszym przypadku po 10 miesiącach bieżącego roku możemy już mówić o decyzjach administracyjnych, które pozwalają na budowę ponad 283 tys. nowych mieszkań. To o ponad 29 proc. więcej niż przed rokiem" - twierdzi Turek.

Zaznacza on jednocześnie, że nie zawsze wszystkie wydane pozwolenia na budowę przekładają się na faktycznie budowane mieszkania.

"Dlatego baczniej powinniśmy przyglądać się danym na temat mieszkań, których budowę rozpoczęto. Tu także mamy bardzo dobre dane. Okazuje się bowiem, że przez 10 miesięcy rozpoczęto w Polsce budowę prawie 239 tysięcy nowych mieszkań" - wyjaśnia analityk.