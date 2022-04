W efekcie deweloperzy, jego zdaniem, będą wprowadzać na rynek mieszkania bardziej dostosowane do popytu. – Mieszkania będą budowane na tańszych, np. podmiejskich gruntach albo w nieco niższym standardzie – tłumaczy Wielgo. Jak mówi Wojciech Matysiak, wyprowadzka budownictwa mieszkaniowego z dużych miast była zauważalna już w 2021 r. – Udział powiatów grodzkich wśród oddawanych do użytku mieszkań zmniejszył się z 48 proc. w 2020 do 43 proc. w 2021. – podaje. Jego zdaniem zjawisko to ma zarówno popytowe, jak i podażowe przyczyny. Z jednej strony pandemia wzmocniła trend poszukiwania mieszkania w regionach o walorach przyrodniczych czy atrakcyjnych turystycznie. Z drugiej strony istotną barierę dla budowania w dużych miastach stanowi ograniczona dostępność gruntów i ich wysokie ceny.