Wartość bilansowa brutto kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 460,69 mld zł po styczniu wobec 501,96 mld zł rok wcześniej wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

Wartość bilansowa mieszkaniowych kredytów złotowych wyniosła 390,87 mld zł w styczniu (spadek o 3,5 proc. r/r). Kredyty denominowane w CHF miały wartość 50,71 mld zł (spadek o 33,5 proc. r/r)

Wartość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości wyniosła 10,51 mld zł w styczniu wobec 11,6 mld zł rok wcześniej (-9,4 proc.).

Aktywa finansowe zabezpieczone hipoteką wyniosły ogółem 619,93 mld zł na koniec stycznia spadek o 3,7 proc. r/r). Wartość bilansowa hipotek złotowych dla gospodarstw domowych wyniosła 397,67 mld zł po styczniu (-1,4 proc.), zaś frankowych 50,86 mld zł (-33,3 r/r).

Parę dni wcześniej Biuro Informacji Kredytowej informowało, że banki i SKOK-i przesłały do BIK w lutym zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 37,6 proc. niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o ok. 37,4 proc. r/r do 19,02 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - wzrosła o 43,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lutym 2023 r. wyniosła 359,7 tys. zł i była niższa o 0,3% w relacji do wartości z lutego 2022 r. W porównaniu do stycznia 2022 r. była wyższa o 4 proc., podano.

