Sprawdziliśmy, jakiej wielkości mieszkanie można dziś kupić w jednym z siedmiu największych miast, dysponując kwotą 600 tys. zł, a na ile wystarczała ona w styczniu 2020 r., czyli tuż przed wybuchem pandemii i sukcesywnym wzrostem inflacji.

– Dziś możemy za tę kwotę nabyć od 38 mkw. do maksymalnie 68 mkw. w zależności od miasta. Najmniejsze mieszkanie kupimy w stolicy, a największe w Łodzi – mówi Ewa Tęczak, ekspert w portalu Otodom, należącym do Grupy OLX. I dodaje, że w styczniu 2020 r. 600 tys. zł wystarczało na mieszkanie od 56 mkw. do 105 mkw. w zależności od lokalizacji.

Najmniejszą różnicę w zakupionym metrażu zauważą mieszkańcy Gdańska i Warszawy, gdzie spadek wyniósł odpowiednio 15 mkw. i 18 mkw. Największy osoby z Łodzi – aż o 37 mkw.

