Ile więcej zapłacimy za remont mieszkania?

– Za remont mieszkania musimy zapłacić kilkadziesiąt procent więcej, niż w roku ubiegłym. W zależności od zakresu prac, różnice są w niektórych wypadkach większe, w niektórych mniejsze. Jeżeli chodzi o elementy związane z odświeżeniem mieszkania, odmalowaniem, prostymi pracami związanymi z gładziami to jest kilka do kilkunastu procent więcej. Jeżeli o pracach termomodernizacyjnych, dotyczy to remontów domów, czy też układanie glazury to tam ceny są wyższe o 20-30%. Mówię tutaj o koszcie materiałów, do tego dochodzą koszty wynagrodzenia wykonawców, które jak wiadomo wzrosły – mówi Paweł Kisiel – prezes zarządu Grupy ATLAS.

Dostępność materiałów i ekip remontowych

– Dzisiaj jest znaczenie lepsza sytuacja z dostępnością materiałów, niż w drugiej połowie zeszłego roku. Natomiast jeżeli mówimy o ekipach zajmujących się termomodernizacją to sytuacja nie wygląda dobrze. Pomimo wielu zachęt i szczerych chęci na wykonawców trzeba czekać. To nie jest tak, że wykonawcy to są przedsiębiorstwa taksówkowe, gdzie można zadzwonić i ktoś przychodzi z dnia na dzień. Na wykonawcę się czeka, a na dobrego wykonawcę czeka się bardzo długo – dodaje Kisiel.

