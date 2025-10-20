Komunikat MEN ws. godzin ponadwymiarowych

W czwartek MEN wydało komunikat w sprawie sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty nauczyciela. O przygotowanie komunikatu wystąpiły nauczycielskie związki zawodowe.

Problem nauczycieli

Zwróciły uwagę na problem, który pojawia się wtedy, gdy nauczyciel jest w szkole, jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, ale nie ma klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Poinformowały, że część nauczycieli sygnalizuje, że wtedy nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia za te godziny.

Na antenie Radia Katowice wiceminister Kiepura podkreślił, że sytuacja związana z płaceniem za godziny ponadwymiarowe po nowelizacji Karty nauczyciela „troszeczkę się skomplikowała” i że w praktyce stosowane były różne rozwiązania w zależności od organu prowadzącego szkołę.

– W jednych było płacone, w innych nie – mówił Kiepura.

Korzystne zmiany dla pedagogów

Wskazał, że nowelizacja wprowadza także korzystne zmiany dla pedagogów, m.in. zwiększenie liczby odpraw emerytalnych z trzech do sześciu, możliwość uzyskania umowy na czas nieokreślony po roku pracy i dodatkowe nagrody. Jednocześnie zaznaczył, że kwestia godzin ponadwymiarowych wymaga doprecyzowania.

– Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby to była jednolita praktyka w całym kraju. Okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać. Wydany został komunikat i do tematu na pewno wrócimy – powiedział.

Niezbędne doprecyzowanie przepisów

Zwrócił uwagę, że jeśli nauczyciel ma nauczanie indywidualne i z powodu od niego niezależnych uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, to takie godziny są płatne, a jeśli klasa pójdzie na wagary, to nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.

Dodał, że po nowelizacji Karty nauczyciela sytuacja dotycząca płacenia za godziny ponadwymiarowe stała się niejednoznaczna, bo w części szkół nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie nawet wówczas, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych, a w innych – nie.

– Praktyka w tej chwili będzie taka, że nauczyciel nie będzie otrzymywał wynagrodzenia – podkreślił. – Zapowiadamy powrót do tematu, do rozmów, bo co innego praktyka, a co innego przepisy. Tutaj się po prostu trochę rozminęliśmy z praktyką – przyznał wiceminister.