Zachodni giganci wysysają polskich ekspertów

W najnowszym raporcie poświęconym branży e-mobility Bergman Engineering analizuje zapotrzebowanie na pracowników od elektromobilności oraz ich kompetencje i aktualne zarobki. Badanie zostało przeprowadzone wśród firm, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły rekrutacje na tego typu specjalistów.

"Jak wyliczyli eksperci z Bergman Engineering na przestrzeni ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu elektromobilności wzrosło o ponad 200 proc. i wciąż będzie rosło. Powstają nowe inwestycje, więc zapotrzebowanie na pracowników nadal przyspiesza. Co istotne, także zachodni giganci wysysają polskich ekspertów" - poinformowano w środowym komunikacie.

O ekspertów od elektromobilności trudniej niż o programistów

Jak tłumaczy CEO Bergman Engineering Tomasz Szpikowski, rynek jest chłonny - gdy proces rekrutacyjny otwiera się, przedsiębiorstwo zatrudnia od przynajmniej kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników - inżynierów i specjalistów odpowiadających za wszystkie procesy związane z elektromobilnością. "Tymczasem obecnie o takich ekspertów jest nawet trudniej, niż o doświadczonych programistów" - wskazuje.

Jak zauważa Szpikowski, nie bez powodu fabryki największych firm działających w branży electromobility w Niemczech, powstają w pobliżu polskiej granicy. "Dzieje się to dlatego, że nastawione są na pozyskiwanie polskich inżynierów i pracowników produkcyjnych" - tłumaczy.

Kogo szukają firmy i ile można zarobić?

W komunikacie podano, że obecnie główni pracodawcy na terenie Polski to LG Energy (woj. dolnośląskie), Umicore (woj. opolskie), Volvo (woj. mazowieckie) czy MAN (woj. świętokrzyskie).

"Koncerny międzynarodowe (głównie produkujące baterie do EV) coraz więcej inwestują na naszym rynku i zdaniem Bergman Engineering do końca 2022 w sektorze elektromobilności może powstać do 10 000 nowych miejsc pracy" - czytamy.

Eksperci Bergman Engineering prześledzili także, jak wyglądają wymagania i zarobki dotyczące takich pracowników.

Wśród poszukiwanych specjalistów są np. inżynierowie jakości. Taka osoba poza wykształceniem wyższym technicznym (studia inżynierskie) powinna mieć 2-3 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera/Technika Jakości, posiadać umiejętność tworzenia i aktualizowania dokumentacji procesowej i znać dobrze język angielski. Mając takie CV, można liczyć średnio na 7392 zł brutto miesięcznie - widełki wynoszą od 6168 zł do 9036 zł.

Inżynier procesu może liczyć na średnie wynagrodzenie w wysokości 7944 zł brutto/mc (widełki: 6552 zł - 9576 zł), inżynier utrzymania ruchu - średnio 7728 zł brutto/mc (widełki: 6360 zł - 9024 zł), technik jakości - 5424 zł brutto/mc, widełki: 4884 zł - 6228 zł).

"Zapotrzebowanie na pracowników od elektromobilności występuje praktycznie na każdym szczeblu. Począwszy od montażu i uruchomieniu maszyn, przez pracowników produkcyjnych, po kierowników produkcji" - podkreślono.

Rynek e-mobility rośnie w siłę

Jak podało Bergman Engineering, powołując się na licznik elektromobilności, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec marca 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 22 tys. 291 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze trzy miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 3555 sztuk, tj. o 107 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

"Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec marca w Polsce funkcjonowało 1 425 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 780 punktów). 33 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW." - czytamy.

Jak dodano, podobnie jak w lutym, w marcu uruchomiono 15 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania (33 punkty).

Bergman Engineering zajmuje się m.in. rekrutacją inżynierów i outsourcingiem; specjalizuje się w doborze kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych pracowników.