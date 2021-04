Pociągi wodorowe gotowe do komercyjnych kursów

Po długim okresie próbnym na 123-kilometrowym torze w Dolnej Saksonii w Niemczech, w marcu przyszłego roku wodorowe pociągi zaczną jeździć na komercyjną skalę, twierdzi Carmen Schwabl, dyrektor zarządzająca operatora kolejowego LNVG. 14 pociągów pasażerskich Alstom Coradia iLint będzie kursować na linii regionalnej między Buxtehude na obrzeżach Hamburga, a nadmorskim miastem Cuxhaven.

Alstom od ponad pięciu lat promuje pociągi napędzane ogniwami paliwowymi jako alternatywę dla wysokoemisyjnych silników wysokoprężnych. Oprócz niemieckiego projektu, ten drugi co do wielkości na świecie dostawca sprzętu kolejowego na początku tego miesiąca zdobył zamówienie od francuskiej kolei krajowej na podwójny pociąg wodorowo-elektryczny oraz inne kontrakty w Niemczech i we Włoszech.

Największy rywal Alstomu, Siemens AG, również pracuje nad pociągami wodorowymi. Szacuje się, że w nadchodzących latach wartość europejskiego rynku lokomotyw wodorowych wzrośnie do dziesiątek miliardów dolarów, ponieważ przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń będą zaostrzone. Chociaż akumulatory lub linie energetyczne mogą być również używane jako zamiennik dla spalinowozów i ograniczania zanieczyszczeń, jednak w przypadku niektórych tras elektrowozy nie zawsze są praktycznym rozwiązaniem.

Prawodawcy Unii Europejskiej osiągnęli w zeszłym tygodniu porozumienie, aby ambitne cele klimatyczne bloku uczynić prawnie wiążącymi. Ostrzejsze przepisy będą mieć wpływ na różne branże, od transportu po produkcję energii. Regionalne koleje są średnio tylko w około 54 proc. zelektryfikowane, a państwowi operatorzy mogą być narażeni na większą presję, aby wymieniać zanieczyszczające silniki wysokoprężne.

„Europa z pewnością będzie głównym rynkiem” - powiedział CEO Alstom Henri Poupart-Lafarge podczas firmowego seminarium internetowego, wymieniając Francję, Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię jako kraje z dużymi flotami silników wysokoprężnych. Przyznał, że należy rozbudować zaopatrzenie w paliwo i infrastrukturę, ale „pociągi są już gotowe”.

Rynek będzie wart nawet 48 mld dolarów

Według analityków Morgan Stanley, widać obiecujące perspektywy rozwoju pociągów wodorowych w Europie. Jak wynika z szacunków, w połowie wieku sektor ten może być wart od 24 do 48 miliardów dolarów. Do 2030 r. więcej niż co dziesiąty nieelektryczny pociąg będzie napędzany wodorem.

Alstom spodziewa się, że ponad 5000 pociągów pasażerskich napędzanych silnikiem diesla w Europie będzie musiało zostać zastąpionych do około 2035 r. Według danych firmy Alstom jedna czwarta wszystkich pociągów w regionie to diesle, które będą musiały być wycofane z ruchu do około połowy stulecia, aby osiągnąć cele klimatyczne.

Europejskie kraje już przeznaczają pieniądze na dotacje dla firm, które pracują nad technologią akumulatorową i wodorową do pojazdów. Takie wsparcie mogłoby zostać rozszerzone także na przemysł kolejowy, aby zastąpić silniki spalinowe w pociągach.

„Nie będziemy już kupować żadnych jednostek wysokoprężnych” - powiedział Schwabl z LNVG podczas webinarium. Kolej obsługuje 126 pociągów jeżdżących na oleju napędowym i szuka alternatywnego paliwa.

Wodór wygrywa na dłuższych dystansach

W Austrii federalna kolej OBB w zeszłym roku pod Wiedniem przetestowała pociąg wodorowy Alstomu. Teraz ocenia, jak wypada on w porównaniu z innymi napędami konkurującymi do zastąpienia oleju napędowego - powiedział dyrektor techniczny Mark Topal Goekceli. „Na dłuższych dystansach i obszarach, w których potrzebujemy więcej energii, wodór ma przewagę” - powiedział. „Wygląda na to, że pociągi akumulatorowe mogą wygrywać na krótkich dystansach” - dodał.

Według grupy badawczej BloombergNEF zajmującej się czystą energią, koszty ponoszone przez właściciela regionalnego pociągu pasażerskiego są najniższe, gdy jest on zasilany bateriami elektrycznymi. Drugi najtańszy napęd to olej napędowy. Za nim jest wodór, a następnie napęd zasilany z trakcji elektrycznej. Natomiast wybór między akumulatorami lub ogniwami paliwowymi w celu zastąpienia oleju napędowego zależy od czynników takich jak długość trasy, częstotliwość obsługi i liczba postojów.