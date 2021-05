"Cieszymy się, że w naszej rozwijającej się w szybkim tempie bazie operacyjnej w Polsce powstanie 650 nowych miejsc pracy. Jest to odzwierciedleniem naszego zaangażowania we wspieranie rozwoju lokalnej społeczności. Osoby zatrudnione w obsłudze klienta w Polsce to świetni pracownicy. Ten fakt miał ogromne znaczenie dla naszej decyzji o zatrudnieniu kolejnych kandydatów. Jesteśmy pewni, że oni również zapewnią doskonałą obsługę klientom Amazon, zarówno w Polsce, jak i w Europie" - powiedział dyrektor działu obsługi klienta w UE Jean-March Dupont, cytowany w komunikacie.

Do tej pory Amazon stworzył w Polsce ponad 18 000 stałych miejsc pracy. Powstały one w dziewięciu centrach logistyki, biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarcza innowacyjne rozwiązania zasilające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe dla Alexy. Dziesiąte centrum logistyczne w Świebodzinie zostanie otwarte w 2021 roku, zwiększając zatrudnienie Amazon w Polsce o ponad 1 000 nowych miejsc pracy, wskazano w materiale.

Dział obsługi klienta Amazon jest odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi na różne pytania z ich strony - m.in. związane z zamówieniami, produktami, płatnościami - i dostarczanie rozwiązań w oparciu o innowacyjne narzędzia i technologie. Działa on w ponad 140 lokalizacjach na całym świecie, zapewniając wielokrotnie nagradzaną obsługę klienta w 18 językach.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. i zatrudnia ponad 18 000 osób w dziewięciu centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. W 2021 r. uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 000 etatów. Amazon uruchomił działalność w Polsce serwisu Amazon.pl 2 marca 2021 r.