Szefowa MRiPS we wtorek w Polskim Radiu 24, mówiąc o polityce demograficznej, wskazała, że "badania pokazują, że potrzebne są zmiany w zakresie rynku pracy, głównie wprowadzenie elastycznego czasu pracy".

Reklama

"Już pandemia pokazała, że praca zdalna, która funkcjonuje na mocy specustawy covidowej, sprawdziła się. Dzięki temu państwo mogło funkcjonować" – powiedziała Maląg. "Te zmiany chcemy wprowadzić do Kodeksu pracy" – dodała.

Reklama

Przypomniała, że w ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Przypomniała też, ze zawarte w nim rozwiązania zostały wypracowane wspólnie z Radą Dialogu Społecznego: ze stroną społeczną i z pracodawcami.

Podała, że wprowadzona zostanie możliwość pracy zdalnej i hybrydowej oraz że ma być w tej sprawie porozumienie pracodawca-pracownik.

"Zaprojektowaliśmy to w ten sposób, że pracodawca wypracowuje porozumienie z organizacją lub organizacjami związkowymi, które funkcjonują w danym zakładzie pracy, a jeśli nie ma organizacji, to z przedstawicielami pracowników" – wyjaśniła.

Minister podała też, że przejście na pracę zdalną będzie na wniosek pracownika. "Wprowadzamy także rozwiązanie 24-dniowej pracy zdalnej, tzw. okazjonalnej, gdy pracodawca będzie mógł ją zlecić pracownikowi. Będzie to wynikało z nadzwyczajnej sytuacji w konkretnym zakładzie pracy" – dodała.

"Przede wszystkim chodzi nam o to, by było to unormowane w przepisach Kodeksu pracy, aby praca zdalna funkcjonowała trwale, zastąpiła telepracę, która była rzadko wykorzystywana i nie spełniała do końca oczekiwań pracodawców i pracowników" – zaznaczyła Maląg.

Zgodnie z projektem praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub w regulaminie.

Według propozycji pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.