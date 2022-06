"Na rynku pracy IT wciąż widać kilka silnych trendów. Po pierwsze, liczba ofert pracy rośnie rok do roku, miesiąc do miesiąca. W maju 2022 roku odnotowaliśmy wzrost o 74,8% w stosunku do maja 2021 roku. Po drugie firmy dalej najchętniej szukają doświadczonych i wszechstronnych specjalistów(-ek) IT. Udział ogłoszeń skierowanych do Fullstack Developerów(-ek) zaliczył najwyższy wzrost - o prawie 2 pkt proc. (porównując maj 2021 do maja 2022)" - powiedział CEO w No Fluff Jobs Tomasz Bujok, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs, mediana dolnych widełek wynagrodzeń w przypadku umów o pracę spadła o 6%, natomiast górnych nie uległa zmianie. W maju 2022 roku mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wynosiła 9,4-15 tys. zł brutto na umowę o pracę. Natomiast w przypadku umów B2B mediana górnych widełek wzrosła o 5%, a dolnych pozostała bez zmian. W maju 2021 roku był to poziom od 14 tys. zł netto plus VAT do 20 tys. zł netto plus VAT, a w maju tego roku od 14 tys. zł netto plus VAT do 21 tys. zł netto plus VAT, podano w materiale.

No Fluff Jobs przeanalizował zmiany mediany dolnych i górnych widełek płacowych w specjalizacjach związanych z programowaniem: Backend, Frontend oraz Fullstack. We wszystkich z nich odnotowano wzrost zarówno dolnych, jak i górnych widełek wynagrodzeń. Wyjątkiem jest obszar Fullstack, gdzie w przypadku umów o pracę dolna wartość widełek pozostała bez zmian, a górna nieco spadła (w zeszłym roku zarobki w kategorii Fullstack oscylowały między 10 tys. a 18,9 tys. zł brutto, natomiast w maju 2022 roku - między 10 tys. a 15 tys. zł brutto).

Z kolei w przypadku Frontendu mediana dolnych i górnych widełek wyniosła w maju 2022 roku 14,2-21 tys. zł netto plus VAT na B2B oraz 12-18 tys. zł brutto na umowę o pracę. Na najwyższe wynagrodzenie w przypadku B2B mogli liczyć programiści i programistki zajmujący się Backendem. Tutaj widełki oscylowały między 15,1 a 23 tys. zł netto plus VAT. Dla tych zatrudnionych na umowę o pracę było to 12,5-18 tys. zł brutto, wymieniono także.

"Na wysokie zarobki mogą liczyć także specjaliści i specjalistki, którzy w IT nie zajmują się stricte kodowaniem. Jedne z najwyższych wynagrodzeń przy B2B przypada specjalist(k)om z obszaru Project Management, którzy aktualnie mogą otrzymywać wynagrodzenie w przedziale od 16,8 tys. do 22 tys. zł netto plus VAT, a także osoby zajmujące się Big Data - ich zarobki wyniosły w maju 2022 roku 17,5 tys. - 25 tys. zł netto plus VAT. W przypadku umowy o pracę specjalizacje z jednymi z najwyższych wynagrodzeń to Product Management od 18 tys. do 23 tys. zł brutto, Big Data od 15 tys. do 22 tys. złotych brutto oraz Project Management od 14 tys. do 18 tys. zł brutto" - czytamy też w komunikacie.

