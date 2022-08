Obecnie pracujemy nad dwoma dokumentami. Pierwszy to pilotażowy program integracji społecznej, a drugim jest wieloletnia strategia integracji społecznej. Dotychczas podejmowanie działania miały charakter działań kryzysowych. Chcieliśmy zapewnić ludziom potrzebującym pomocy dach nad głową, jedzenie itp., czyli warunki, dzięki którym mogli poczuć się bezpiecznie. Sprawdziliśmy się w boju jako społeczeństwo. Bardzo dobrze sprawdziło się partnerstwo na każdym poziomie pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy, realizowanej spontanicznie i bezinteresownie przez społeczeństwo polskie, organizacje pozarządowe, na podstawie skutecznej pomocy ze strony państwa. Podołaliśmy sytuacji, która była nadzwyczajna, zaopiekowaliśmy się ponad 3 mln uchodźców, którzy naraz przyjechali do Polski. Teraz czas na wyciąganie wniosków. Działania kryzysowe trwają, ale trzeba zacząć działania włączające ponad 1 mln uchodźców, którzy tu zostali - nie wrócili do Ukrainy, bo nie mają do czego, albo nie chcą i wolą zostać w Polsce. Musimy więc zarządzać kolejnym etapem kryzysu uchodźczego.