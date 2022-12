Reklama

"To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników. Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją jako firma podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, a praca w Biedronce to pewność stabilności. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników" - powiedział dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka Jarosław Sobczyk, cytowany w komunikacie.

Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł

Na przedświąteczne wsparcie pracowników Biedronka przeznaczyła ponad 150 mln zł.

"Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł" - czytamy dalej.

Na koniec września br. sieć Biedronka liczyła 3 304 placówki.