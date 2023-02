Reklama

Badanie Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie pokazało, jakie są tego powody. Analiza została przeprowadzona na zlecenie Państwowego Sekretariatu ds. Migracji (SEM). Celem badania jest sprawdzenie „potencjału na rynku pracy” wspomnianej grupy.

W Szwajcarii brakuje„wyspecjalizowanych pracowników" – informuje serwis „Blick”. Niedobory kadrowe dotyczą m.in. opiekunów medycznych, ekspertów IT oraz inżynierów.

Uchodźcy z Ukrainy – jak zaznaczają krajowe media – mogli pomóc w rozwiązaniu problemów na rynku pracy. „Są bardzo zmotywowani” – wynika z badania, przeprowadzonego przez szwajcarską uczelnię. Na drodze do zatrudnienia pojawiły się jednak utrudnienia.

Uchodźcy z Ukrainy w Szwajcarii – w jakich dziedzinach posiadają kwalifikacje?

Około 70 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że posiada wyższe wykształcenie.

Ich kwalifikacje dotyczą m.in:

budownictwa ;

; edukacji ;

; administracji ;

; inżynierii ;

; ochrony zdrowia ;

; produkcji ;

; biznesu.

Wskaźnik osób zatrudnionych ze „statusem ochronnym S” wyniósł ok. 14,5 proc. w połowie stycznia – wynika z danych szwajcarskiego urzędu.

Praca w Szwajcarii – co okazało się barierą dla uchodźców?

*Znajomość języków

Z badania wynika, że około 40 proc. ankietowanych zna dobrze j. angielski, z kolei ponad 80 proc. rozpoczęło lub ukończyło kurs językowy.

Problemy ze znajomością języków, obowiązujących w Szwajcarii, oznaczają utrudnienia w „integracji zawodowej”. Stanowiska, na których mogą pracować osoby ze znajomością j. angielskiego, są przeznaczone głównie dla „wysoko wykwalifikowanych specjalistów”.

*Kwalifikacje

Okazuje się, że we wspomnianej grupie jest „niewiele osób”, które przeszły szkolenie do pracy w „zawodach informacyjno-komunikacyjnych" w Szwajcarii. Praca związana np. administracją i prawem oraz edukacją w innym kraju wymaga „specjalistycznej wiedzy”.

„Blick” wyjaśnia ten problem na przykładzie księgowych. W tym zawodzie osoby z Ukrainy muszą znać nie tylko język. Do potrzebnych kwalifikacji dochodzi np. znajomość odpowiedniego oprogramowania i szwajcarskiego systemu ws. podatków oraz ubezpieczeń.

*Problemy z opieką nad dziećmi

W grupie uchodźców z Ukrainy, która przybyła do Szwajcarii, jest wiele matek z dziećmi. Są to kobiety, które nie mają pomocy w opiece (mężczyźni musieli zostać w kraju, by walczyć na wojnie).

*Za mało czasu na integrację

Poza tym, integracja wymaga czasu – jak podkreślają krajowe media – a wiele osób z Ukrainy (szczególnie młodzi) ma nadzieję, że niebawem wróci do własnego państwa, co powoduje, że nie mają planów związanych z długoterminowym pobytem w Szwajcarii.

Analiza dotyczyła ok. 2000 osób. Badania, przeprowadzone między końcem września a połową października 2022 r., opierały się na samocenie ankietowanych.