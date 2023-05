Automatyzacja wdrożona w firmie i rozwój sztucznej inteligencji zdaniem 56% przedsiębiorców przyczynią się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia, wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. Podobny odsetek wskazuje, że ich firma jest gotowa na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Obaw o utratę pracy nie podzielają pracownicy, jednak mimo względnego spokoju o własne zatrudnienie chcą oni zdobywać nowe umiejętności i kompetencje.

"W ocenie większości, bo aż 56% firm, automatyzacja i sztuczna inteligencja wdrożone w przedsiębiorstwie przyczynią się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Przeciwnego zdania jest co czwarty przedsiębiorca (27%). Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w 2020 roku 61% firm zakładało, że automatyzacja nie wpłynie na poziom zatrudnienia, a 30% było przeciwnego zdania. To pokazuje, jak bardzo rozwój nowych technologii przyspieszył. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że rynek pracy ulegnie gruntownej zmianie ze względu na rozwój nowoczesnych technologii. Najmocniej są o tym przekonane firmy z sektora produkcji (75%) oraz TSL (67%)" - czytamy w komunikacie.

Z punktu widzenia pracowników kluczowe jest to, że widać dużą świadomość firm związaną z koniecznością szkolenia kadry i dostosowania ich umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. 47% firm planuje szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn, o 4 pkt proc. więcej niż w edycji badania z listopada 2022 roku. Niemal co czwarty pracodawca przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę, a co piąta firma na razie nie planuje takich działań, ale nie wyklucza, że w przyszłości konieczne będą szkolenia dla pracowników lub ich przekwalifikowanie. Zupełny brak przygotowania kadry na wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji zakłada tylko 3% firm, o połowę mniej niż w poprzedniej edycji badania, podkreślono.

Co czwarty zatrudniony wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat przyspieszyła automatyzacja lub robotyzacja w ich firmie - to o 4 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania, ale o 7 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Pracownicy mimo względnego spokoju planują zdobywać nową wiedzę i kompetencje. Wskazuje to na ich dużą świadomość. 51% osób deklaruje, że planuje zdobywać nowe umiejętności. Tylko 27% pracowników nie ma takiego zamiaru.

"Zdecydowana większość pracujących Polaków nie obawia się utraty pracy w wyniku wprowadzania sztucznej inteligencji i automatyzacji w ich firmach. I zapewne spora część ma rację, zwłaszcza że widać dużą skłonność do zdobywania nowych umiejętności. Na to właśnie muszą się nastawić pracownicy. Jeżeli będą w stanie się dostosować do zmieniającego się rynku pracy, z dużą pewnością na nim zostaną. Zwłaszcza, że rozwój sztucznej inteligencji idzie w parze z takimi trendami jak m.in. starzenie się społeczeństwa, co powoduje, że każdego roku z rynku pracy zniknie nawet 140 tys. osób" - podsumował Krzysztof Inglot z Personnel Service, cytowany w materiale.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assisted Web Interview). Badania realizowano w dniach 6-10 lutego 2023 roku.