30 mln euro na poprawę kwalifikacji dla bezrobotnych oraz osób, których miejsca pracy mogą być najbardziej zagrożone rozwojem automatyzacji oraz sztucznej inteligencji we Włoszech– informuje Reuters.

Około 54 proc. osób w wieku 16-74 nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych–wynika z danych Fondo per la Repubblica Digitale (FRD). Dla porównania, w UE wspomniana grupa stanowi 46 proc.

Fundusz na kwotę 30 mln euro zostanie podzielony na dwa cele:

10 mln euro na podnoszenie kwalifikacji osób, których miejsca pracy są zagrożone z powodu rozwoju automatyzacji i AI;

20 mln euro na rozwój umiejętności cyfrowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

AI, rosnąca popularność i ryzyko

Jakie branże we Włoszech mogą być najbardziej zagrożone z powodu zmian na rynku pracy? Według Fondo per la Repubblica Digitale to m.in. transport i logistyka, wsparcie biurowe i administracja, produkcja, usługi i sektor detaliczny.

Rosnąca popularność sztucznej inteligencji oraz narzędzi AI (takich jak ChatGPT) „przyciągnęły uwagę prawodawców i organów regulacyjnych w kilku krajach” – pisze Reuters.

Zdaniem ekspertów potrzebne są nowe przepisy oraz regulacje ws. sztucznej inteligencji. Specjaliści ostrzegają przed potencjalnym wpływem AI m.in. na bezpieczeństwo narodowe, edukację oraz rynek pracy.

W kwietniu we Włoszech przez około 4 tygodnie (dopóki OpenAI nie zajął się kwestiami zgłoszonymi przez włoski urząd) ChatGPT był niedostępny – przypomina agencja.

