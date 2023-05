Reklama

Jak podkreślono w opracowaniu Hays Poland, warunki zatrudnienia - czyli zarobki, benefity pozapłacowe, rodzaj umowy i model pracy - najczęściej odgrywają kluczową rolę w decyzjach zawodowych podejmowanych przez specjalistów. Brak zadowolenia z otrzymywanego wynagrodzenia może prowadzić nie tylko do znalezienia pracy w innej firmie, ale też podjęcia decyzji o zmianie zawodu i branży.

Niewiele ponad połowa specjalistów odczuwa satysfakcję ze swojej obecnej pracy

W sondażu 60 proc. specjalistów przyznało, że głównym powodem rozważania odejścia z firmy jest perspektywa uzyskania wyższego wynagrodzenia. 64 proc. ankietowanych stwierdziło, że byłoby gotowych przebranżowić się wyłącznie ze względu na lepsze perspektywy zarobkowe. Większość z nich byłoby w stanie podjąć taką decyzję w ciągu roku, a niemal co piąty – w perspektywie dwóch lat.

Jak wskazała Agnieszka Kolenda z Hays Poland, niewiele ponad połowa specjalistów odczuwa satysfakcję ze swojej obecnej pracy i choć składa się na to wiele elementów, to finanse są decydujące.

"Pracownik zadowolony z pracy to pracownik dobrze wynagradzany i doceniany, który może się rozwijać i tym samym stopniowo zwiększać swoje ambicje. Jeśli ma poczucie, że zarabia zbyt mało, a do tego wykonuje profesję, która nie daje dobrych perspektyw zawodowych, to może rozważać inne opcje. Nie dziwi zatem fakt, że wielu specjalistów wykazuje się otwartością nie tylko na zmianę miejsca zatrudnienia, ale również na podjęcie pracy w nowym zawodzie lub sektorze, które już na starcie zaoferują wyższe zarobki" – wyjaśniła Kolenda, cytowana w informacji prasowej.

Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji

Jak podano, przytaczając "Raport płacowy Hays 2023", duża część specjalistów odczuwa niepewność co do przyszłości, co również ma wpływ na rozważanie zmiany branży. Obawy dotyczą zarówno dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, jak i transformacji cyfrowej oraz dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. W opracowaniu podkreślono, że są to zmiany, które w rosnącym stopniu będą wpływać na popyt na określone profesje. Niektóre zawody z czasem zostaną wyeliminowane z rynku pracy, podczas gdy inne staną się wysoko pożądane - zauważyli autorzy raportu.

Specjaliści, którzy decydują się na przebranżowienie, bardzo często rozwijają się w kierunku pokrewnym do dotychczasowej profesji lub poszerzają zakres swojej specjalizacji, np. o aspekt technologiczny - wskazano. Wiele zmian ścieżek zawodowych dotyczy podobnych sektorów, np. marketingu i e-commerce, finansów i analizy danych czy prawa i podatków. Bardziej radykalne zmiany kariery również się zdarzają, chociaż stosunkowo rzadziej - stwierdzono.

Badanie przeprowadzono na przełomie kwietnia i maja br. wśród prawie 1000 respondentów.