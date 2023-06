Pracownicy zatrudnieni przez Hyundai Engineering i Técnicas Reunidas, firmy budujące Kompleks Olefiny III w Płocku, będą mieszkać w specjalnie przygotowanym miasteczku. Jak zapewniają wykonawcy, zdecydowano się na to ze względu na niewystarczającą bazę hotelową w okolicy. Miasteczko to ok. 2,5 tys. kontenerów dla 6 tys. cudzoziemców. Pracownicy fizyczni mają mieszkać w czteroosobowych pomieszczeniach, inżynierowie i pracownicy administracyjni będą mieć do dyspozycji pokoje dwuosobowe. Oprócz kontenerów przeznaczonych do spania i odpoczynku mają się tam znaleźć m.in. stołówka, pralnia czy stanowisko dla karetki pogotowia.

