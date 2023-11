Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku spowodował apele niemieckich przedsiębiorców o podniesienie wieku emerytalnego do 70 lat. Zdaniem kanclerza Olafa Scholza (SPD) jest to „głupia dyskusja”, a w pierwszej kolejności należy poprawić perspektywy 60-latków, poszukujących pracy – opisuje w poniedziałek portal „Spiegel”. O próbach podniesienia wieku emrytalnego kanclerz Scholz powiedział, że "to błędny, pozbawiony sensu krok”.