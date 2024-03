Ponad 1/3 specjalistek IT jest przekonana, że zarabia mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach, wynika z raportu No Fluff Jobs "Kobiety w IT 2024". Niemal trzykrotnie więcej respondentek niż respondentów stwierdziło, że kobietom trudniej niż mężczyznom jest wejść do branży IT.

"Najwięcej specjalistek w tej branży rozpoczęło swoją karierę od przebranżowienia - 41,7% - podczas gdy 37,4% weszło do zawodu po ukończeniu studiów informatycznych lub pokrewnych. W przypadku specjalistów ta proporcja jest odwrotna - 50,4% rozpoczęło pracę w IT po studiach kierunkowych, a 23,3% przeszło proces przebranżowienia" - czytamy w komunikacie.

W Polsce odsetek kobiet studiujących na kierunkach informatycznych wzrasta, ale i tak wynosi obecnie 15%. Według badań, dziewczynki zaczynają interesować się przedmiotami ścisłymi w wieku 11-12 lat, ale w wieku 15-16 lat to zainteresowanie drastycznie spada.

W badaniu No Fluff Jobs niemal trzykrotnie więcej respondentek niż respondentów stwierdziło, że kobietom trudniej niż mężczyznom jest wejść do branży IT. Wśród specjalistów z tej branży 26% uważa, że mężczyźni mają lepsze predyspozycje do pracy w IT niż kobiety. Tego samego zdania jest 13,7% kobiet, podkreślono.

Jedno doświadczenie jest wspólne dla większości kobiet i mężczyzn pracujących w IT - zbliżony odsetek przyznał, że wycenił kiedyś swoją pracę poniżej średniej rynkowej (62,4% kobiet i 60,2% mężczyzn). Jednak mężczyźni podczas rekrutacji częściej negocjują wysokość swojego wynagrodzenia (57,9% w porównaniu do 45,7% kobiet) i zdecydowanie częściej uzyskują wynagrodzenie wyższe niż pierwotnie oferowane (42,5% w porównaniu do 28,7% kobiet). 1/3 specjalistek IT jest przekonana, że zarabia mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku i na tym samym poziomie doświadczenia.

"Wdrażanie transparentnych praktyk w firmie to sytuacja 'win-win' pod wieloma względami, zwłaszcza jeśli mowa o retencji pracowników i pracowniczek. Z naszego raportu o kobietach wynika, że ponad 1/3 specjalistek IT sądzi, że zarabia mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku. Według dostępnych badań, już samo przekonanie o byciu niesprawiedliwie wynagradzanym wystarczy, aby skłonność do zmiany pracy wzrosła o 50%. Właśnie dlatego opracowywanie siatki płac czy publikowanie widełek wynagrodzeń jest tak kluczowe dla działania organizacji, a przy okazji pomaga zwalczyć lukę płacową" - powiedziała COO w No Fluff Jobs Magdalena Gawłowska-Bujok, cytowana w materiale.

Najwięcej badanych specjalistek IT deklaruje, że miesięcznie zarabia 4,4-6,6 tys. zł netto lub 6,6-8,8 tys. zł netto - po 18,6%. Między 8,8 tys. a 11 tys. zł netto zarabia 15,1% respondentek. Poniżej 4,4 tys. zł netto zarabia 10,1%, a powyżej 22 tys. zł netto - 6,7%.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało przeprowadzone metodą CAWI w terminie styczeń-luty 2024. Badanie było skierowane do aktualnie pracujących specjalistek i specjalistów IT z Polski. Do analizy wybrano odpowiedzi 775 kobiet oraz 425 mężczyzn, którzy spełniali wspomniane kryterium. Partnerem raportu jest Schneider Electric.