9 września ruszyła kampania rekrutacyjna Lidl Polska. Ponad tysiąc osób ma szansę na stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki pracy. Sieć w ten sposób poszukuje głównie pracowników do swoich sklepów i magazynów na terenie całej Polski.

Kampania potrwa cztery tygodnie, a jej hasło brzmi: Pewna praca. Od lat. Na lata.

Reklama

Praca w Lidlu: szybki awans płacowy na poziom 6150 zł I 6700 zł brutto miesięcznie

Lidl Polska jest miejscem pracy dla ponad 27 tys. osób i stale kontynuuje swój rozwój. We wrześniu sieć rozpoczęła nową kampanią rekrutacyjną, która ma na celu powiększenie zespołu o ponad tysiąc osób.

W komunikacji sieć stawia na transparentność – w materiałach promujących kampanię są podane stawki wynagrodzeń na danych stanowiskach.

Pracownicy magazynu mogą liczyć na miesięczne zarobki między 5200 zł a 5850 zł brutto na start! Z kolei po roku od 5500 do 6100 zł brutto, po dwóch latach od 5750 do 6400 zł brutto, a po trzech od 6100 do 6700 zł brutto miesięcznie.

Natomiast na początku zatrudnienia osoby na stanowisku pracownik sklepu zarabiają od 4750 do 5700 zł brutto, zaś po roku od 4950 do 5900 zł brutto, a po dwóch latach od 5150 do 6150 zł brutto.

Reklama

Praca w Lidlu od zaraz: co poza szybkim awansem płacowym

Akcja skierowana jest do osób aktywnych zawodowo lub poszukujących zatrudnienia, a także osób poszukujących elastyczności i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu.

W ramach kampanii odbędzie się ponad 40 spotkań w formule dni otwartych” w sklepach, gdzie kandydaci będą mogli dowiedzieć się więcej o prowadzonych rekrutacjach w danej lokalizacji.

W kampanii Lidl Polska podkreśla liczne zalety płynące z pracy w firmie, takie jak stabilność zatrudnienia, pakiet benefitów, konkurencyjne wynagrodzenie, a także równość płac dla kobiet i mężczyzn na równorzędnych stanowiskach.

Firma wspiera również ideę fair pay, dlatego wszyscy pracownicy, niezależnie od płci, otrzymują jednakowe pensje na tych samych stanowiskach. Decydują wyłącznie kompetencje.

Lidl Polska świadomie prowadzi działania, aby promować kulturę włączenia oraz różnorodność. W 2019 roku, aby zwrócić większą uwagę na problem równości płac w Polsce, sieć stworzyła nagrodę honorową Lidl Fair Pay. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które – tak samo jak Lidl Polska – sprawiedliwie traktują pracowników oraz wspierają stosowanie jednakowej polityki płacowej.

Praca: świadczenia pozapłacowe w Lidlu

Lidl Polska gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karty MultiSport oraz Medicover Sport.

Ponadto szkolenia, wyprawki dla maluszka oraz pierwszoklasisty, bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego, a także roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.