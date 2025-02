Praca zdalna w Polsce

"Firmy po dwóch latach od uregulowania przepisów o pracy zdalnej okrzepły, jeśli chodzi o organizację pracy w swoich zespołach, i nie są chętne do dalszych modyfikacji... przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taką deklarację składa aż 80% przebadanych przedsiębiorstw, dwukrotnie więcej niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.

Z badania wynika, że duże i średnie firmy w Polsce zdecydowały się w ciągu minionych 12 miesięcy ograniczyć możliwość pracy zdalnej.

"Obecnie opcję wykonywania obowiązków w formie zdalnej zapewnia 62% badanych, podczas gdy w styczniu 2024 r. wskaźnik ten wynosił 71%. Z kolei wskaźnik zarządzających, którzy nie mają świadomości, w jaki sposób organizowana jest praca w ich organizacjach, obniżył się do 1% z 6% przed rokiem. W konsekwencji wyraźnie wzrósł odsetek firm, które nie pozwalają swoim pracownikom pracować z domu - o ile rok temu było to 23% ankietowanych, tak obecnie taką zasadę wprowadziło 37% badanych przedsiębiorstw" - czytamy dalej.

Odsetek firm zgadzających się, by pracownicy byli obecni 1-4 dni w biurze w miesiącu, wyniósł 27% badanych wobec 13% rok temu.

"Częstotliwość 4-10 dni pracy z biura w miesiącu wybrało 5% przedsiębiorstw (3% przed rokiem), a 10-15 dni - 13% ankietowanych (podczas gdy w badaniu ze stycznia 2024 r. odsetek ten wynosił 4%)" - czytamy dalej.

Część firm boi się spadku efektywności

24% firm obawia się spadku efektywności i jakości pracy - w zeszłorocznym badaniu na taki problem wskazywało 13% ankietowanych, podano także.

"Co czwarta organizacja (24%) twierdzi także, że pracownicy nie wyrazili chęci wykonywania pracy w formie zdalnej (spadek o 11 pkt proc. względem roku poprzedniego). Z kolei co piąty badany (21%) obawia się, że praca zdalna przyczynia się do gorszego przepływu informacji między pracownikami - w tym przypadku nastąpił spadek o 14 pkt proc. w stosunku do stycznia 2024 r." - czytamy dalej.

Ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zdalnej przewiduje w 2025 r. 10% badanych, z czego połowa chce nakazać całkowity powrót do biur, a połowa - zwiększyć częstotliwość wykonywania obowiązków z biura.

Jakość i atmosfera w pracy

"58% z nich uważa, że w wyniku pracy zdalnej pogorszeniu uległa jakość wykonywanych przez pracowników obowiązków. Z kolei 42% ankietowanych przedsiębiorstw jest zdania, że w wyniku home office nastąpiły problemy z przepływem informacji między pracownikami, a co trzeci pracodawca (33%) narzeka na pogorszenie atmosfery i poczucia więzi między swoimi podwładnymi. Co czwarty ankietowany z tej grupy twierdzi, że to sami pracownicy byli zainteresowani pracą z biura w zwiększonym wymiarze godzin. Jedynie co dziesiąty przedsiębiorca jako powód zmian podaje skalę kosztów, jakie generuje praca zdalna w jego organizacji" - podano w materiale.

Co czwarte przedsiębiorstwo ograniczające home office widzi istotne ryzyko odpływu pracowników. Niemal co piąty pracodawca (17%) spodziewa się, że takie zjawisko może wystąpić, ale zakłada, że ryzyko jego zaistnienia jest niewielkie.

"Dla każdej firmy kluczowe jest znalezienie równowagi między efektywnością pracy a potrzebą pielęgnowania kultury organizacyjnej. Warto jednak pamiętać, że zmuszanie pracowników do powrotu do biura, zwłaszcza gdy ich obowiązki mogą być równie efektywnie wykonywane zdalnie, niesie ryzyko utraty talentów. Coraz więcej osób traktuje dziś pracę zdalną nie jako dodatkowy benefit, ale jako naturalny sposób wykonywania obowiązków zawodowych, stąd decyzja o ograniczeniu home office w firmie powinna być odpowiednio uzasadniona i zakomunikowana zespołowi" - podsumowano.

Badanie opisane w niniejszym raporcie prowadzone na zlecenie Grant Thornton International w ramach cyklu International Business Report. Co roku realizowane jest wśród 10 tys. właścicieli lub członków zarządu średnich i dużych przedsiębiorstw na świecie.

W Polsce od 2020 roku badanie prowadzone jest metodą CATI (wywiady telefoniczne) przez firmę Biostat, co roku wśród właściciel i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw. Ostatnia edycja badania prowadzona była w grudniu 2024 roku.

