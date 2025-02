Wciąż nie wiadomo od kiedy tydzień pracy będzie krótszy dla wszystkich pracowników

Dyskusja na temat krótszego tygodnia pracy nieco ucichła, zapewne za sprawą nowego roku kalendarzowego i konieczności dokonania rozliczeń podatkowych. Sprawa nie została jednak zakończona i należy mieć nadzieję, że zgodnie z deklaracjami resort pracy nadal analizuje możliwość wprowadzenia w tym zakresie rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne dla pracodawców i pracowników. Przypomnijmy, że dyskusja nie toczy się już wokół pytania, czy tydzień pracy należy skrócić, ale wokół tego, czy lepszym rozwiązaniem będzie zmniejszenie godzin pracy w ciągu dnia, czy skrócenie tygodnia pracy do 4 dni. Polska jest jednym z najbardziej „zapracowanych” krajów w Unii Europejskiej. W wielu innych od lat funkcjonuje już z powodzeniem krótszy czas pracy, np. we Francji zmniejszono tygodniowy wymiar czasu pracy do 35 godzin już w 2000 roku. Takie rozwiązanie jest testowane również w Niemczech. Zgodnie z zapowiedziami rządzących, w Polsce ma zostać wprowadzone jeszcze za kadencji obecnego rządu, a więc do 2027 roku.

Krótszy czas pracy w kolejnych jednostkach budżetowych - wprowadzają go pracodawcy

Tymczasem, mimo braku odpowiedzi na to pytanie, kolejna jednostka budżetowa podjęła decyzję o skróceniu czasu pracy zatrudnionych przez nią pracowników. Jako pierwszy o podjęciu takiej decyzji poinformował Urząd Miasta Leszna. Od 1 lipca 2024 r. magistrat był tam czynny w poniedziałki od 7 do 18, a w pozostałe dni od 7 do 14. Godziny pracy zmieniły się po rozpoczęciu roku szkolnego. Od września urząd pracuje w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15. Po początkowym okresie testowym, rozwiązanie zostało wprowadzone na stałe. Zdaniem kierownictwa, nie wpłynęło to bowiem negatywnie na jakość świadczonej pracy.

Na analogiczny krok zdecydowano się również we Włocławku. Prezydent tego miasta poinformował, że od września 2024 r. również pracownicy tamtejszego urzędu będą pracowali krócej. Wskazał, że wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy to nie tylko wyraz troski o pracowników, ale również krok w stronę nowoczesności.

Jak się okazuje, od 1 marca 2025 roku z krótszego czasu pracy będą mogli korzystać również pracownicy świebodzickiego samorządu. Jak bowiem poinformowano w komunikacie, również tam zdecydowano się zrobić krok w kierunku szybszego wprowadzenia zmian. Nie są one jednak ostateczne i mają mieć jedynie testowy charakter. Krótsza praca będzie trwała pół roku, a później zapadnie decyzja, co dalej. Jak powiedział burmistrz Świebodzic, liczy na to, że pracownicy mając krótszy dzień pracy, będą pracowali efektywniej. Co istotne, pomimo takiej zmiany, urząd będzie czynny dla mieszkańców w takich samych godzinach, jak wcześniej.