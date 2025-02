Wyniki badania na które powołuje się Euronews, ogólnie były bardzo pozytywne w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji przez osoby poszukujące pracy. Ponad 75 procent osób poszukujących pracy już korzysta ze sztucznej inteligencji w swoich poszukiwaniach. Jednak badanie zlecone przez centrum edukacyjne non-profitowego Konexio, ujawnia również niepokojącą rzeczywistość.

Wpływ wykształcenia

Z Badania wynika, że istnieją głębokie dysproporcje, które dotykają w szczególności „osób najmniej wykwalifikowanych lub najstarszych, dla których dostęp do tych narzędzi i możliwość ich wykorzystania pozostają ograniczone”.

Według danych zebranych od 5300 francuskich respondentów poszukujących pracy, 83 proc. osób poniżej 25 roku życia wykorzystało sztuczną inteligencję jako część swojej strategii poszukiwania pracy, podczas gdy wśród osób powyżej 50 roku życia odsetek ten wyniósł zaledwie 69 proc.

Sztuczna inteligencja pomaga w poszukiwaniu pracy

Ponad trzy osoby na dziesięć przyznały, że korzystały z chatbotów podczas poszukiwania nowej pracy.

Co więcej, chociaż 61 proc. kandydatów posiadających tytuł magistra stwierdziło, że czuje się komfortowo korzystając z tych narzędzi w celu uzyskania informacji, to wśród osób posiadających wykształcenie średnie takie samo zdanie podzielało jedynie 34 proc.

W ocenie eksperta niezbędne jest zapewnienie, aby sztuczna inteligencja nie pogłębiała jeszcze bardziej podziału cyfrowego, lecz stała się dźwignią integracji.

Badanie wykazało również, że około czterech na dziesięciu kandydatów wykorzystało sztuczną inteligencję do ulepszenia swoich aplikacji o pracę, korzystając z takich narzędzi jak Canva czy ChatGPT do tworzenia CV i listów motywacyjnych.

AI budzi obawy

Jednak sztuczna inteligencja jest również powodem do obaw. Czterech na dziesięciu poszukujących pracy jest nieufnych wobec jej wykorzystania w procesie rekrutacji. Największym z tych obaw jest utrata możliwości interakcji międzyludzkich i poufność danych osobowych.

Poszukujący pracy nie są jedynymi osobami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Zgodnie z raportem LinkedIn z 2024 r. na temat przyszłości rekrutacji, ponad połowa rekruterów stwierdziła, że wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do opisów stanowisk.

