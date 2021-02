Rynek pracy ewoluuje pod wpływem pandemii Covid-19. Ponad 100 milionów pracowników w ośmiu największych gospodarkach świata może być zmuszonych do zmiany zawodu do 2030 r. - wynika z badań przeprowadzonych przez McKinsey & Co.

Jeden na 16 pracowników w Chinach, Francji , Niemczech, Indiach, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie będzie zmuszony do zmiany zawodu, wynika z opublikowanego w czwartek raportu. Najbardziej zagrożonymi grupami pracowników będą mniej wykształcone kobiety, mniejszości etniczne i młodzi ludzie. Dla wielu z nich będzie to oznaczać konieczność dokształcenia się i szukania pracy na stanowiskach o wyższych kwalifikacjach, ponieważ rynek pracy podlega dynamicznym zmianom. Udział zatrudnienia w mniej wymagających i niżej opłacanych zawodach ciągle spada, na rzecz bardziej wyspecjalizowanych stanowisk. TL