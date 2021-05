Jak wynika z badania, tylko 15 proc. z badanych używa mediów społecznościowych w pracy wyłącznie do celów służbowych, a blisko połowa - zarówno do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych. 35,5 proc. badanych uważa, że w ich firmie korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach pracy jest zakazane. Identyczna grupa badanych deklaruje, że nie sięga po nie w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Jednak znacznie mniej, bo tylko 16 proc. respondentów oczekiwałoby takich zakazów w idealnym miejscu pracy. Kolejne 17,5 proc. nie otrzymało od kierownictwa informacji, jaki jest jego stosunek do kanałów społecznościowych, podano w komunikacie.

"Badanie wskazuje wyraźnie, że rozwój social media w naszym codziennym życiu ma wpływ na środowisko pracy. Dlatego stosunek pracodawcy do nich powinien być jasno określony, a także spójny z kulturą firmową. Jak pokazuje badanie, media społecznościowe bywają czasem po prostu ważnym narzędziem pracy. Dlatego pełny zakaz ich wykorzystywania współcześnie jest zazwyczaj złym wyborem. Pracodawca powinien natomiast jasno artykułować, do jakich celów pracownik powinien używać kanałów społecznościowych i z czego te zasady wynikają"- powiedziała talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj Konstancja Zyzik, cytowana w komunikacie.

Choć pełna dowolność w korzystaniu z social media w pracy oczekiwana jest przez blisko połowę badanych (48 proc.), duża grupa (36 proc.) przedstawia się jako zwolennicy zgody na używanie ich w tym czasie tylko do celów służbowych. Spory udział badanych dostrzega więc potrzebę opracowania wyraźnych ram, wyznaczających granice sięgania po media społecznościowe. Podział ten powinien być jednak zrozumiały i klarowny.

Respondenci najczęściej uważali media społecznościowe za dobre narzędzie do budowy różnorodnych relacji - utrzymania kontaktu ze współpracownikami (średnia 3,1) i z klientami (3,3), a także szukania zastanych danych o firmach (3,1) lub ofertach pracy (3,3). Rzadziej natomiast wskazywali jako dobre źródło bieżącej wiedzy o branży (3,8) lub narzędzie poszerzania umiejętności (4,3). Jak zauważa Zyzik, z punktu widzenia pracodawcy warto zwrócić uwagę szczególnie na społeczny aspekt social media.

"Media społecznościowe mogą wspierać budowanie relacji między pracownikami na styku życia zawodowego i prywatnego. W większych organizacjach napędzają np. rozwój wewnętrznych grup zainteresowań czy współpracę w mniejszych zespołach, a także umacniają employee experience. W małych firmach z kolei działania pracowników mogą być bardzo dobrym narzędziem employer brandingu" - dodała Zyzik.

Badacze zapytali także Polaków, którzy deklarują wykorzystanie mediów społecznościowych służbowo, z jakich kanałów korzystali w pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

"Zdecydowanie najczęściej wymieniany był Facebook - wskazało na niego 88 proc. respondentów z tej grupy, na drugim miejscu YouTube (65%), a podium uzupełnia Instagram (39 proc.). Zdecydowanie rzadziej wymieniany był LinkedIn (18 proc.), co może zaskakiwać, biorąc pod uwagę znaczną popularność tego medium w niektórych branżach i specjalizacjach. Ten sam rezultat osiągnął Twitter (18 proc.). Jeszcze bardziej niszową rolę w działaniach zawodowych miały TikTok i Reddit" - czytamy także.

Raport "Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków" oparty został na wynikach badania przeprowadzonego w styczniu 2021 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (profesjonalnego formularza internetowego) na próbie 1 051 osób, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 lat pod względem płci, wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości.