- Kierowca nie ma gdzie i jak wypocząć, bo nie ma infrastruktury. A stan tej, co bywa, często woła o pomstę do nieba. Na dodatek obowiązkowa przerwa nie zawsze wypada w nocy, bo czasami to środek dnia, który kierowca musi spędzić na nasłonecznionym parkingu. Najczęściej w pojazdach nie ma klimatyzacji postojowej, a że na parkingu obowiązuje zakaz włączania silnika, to w kabinie temperatura szybko wzrasta do kilkudziesięciu stopni. Kto chciałby pracować w takich warunkach? - pyta. Zwraca przy tym uwagę na bezczynność Państwowej Inspekcji Pracy, która zazwyczaj nie kontroluje mniejszych firm, a to w nich najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów, jak np. tych dotyczących norm odpoczynku, wynagradzania czy składek. Podobną nonszalancją wykazuje Inspekcja Transportu Drogowego, która za zły stan techniczny pojazdu nakłada kary na kierowców, ale nie na pracodawców. Dlaczego starsi kierowcy godzą się na złe warunki pracy? - Nie mają wyboru, bo do emerytury niewiele im zostało. Poza tym przez dziesiątki lat firmy opłacały za nich składki od minimalnego wynagrodzenia, więc ich emerytura jest minimalna - wyjaśnia Kucharski.