Reklama

Po trzech latach zdalnej pracy pracownicy nie chcą rezygnować z elastycznej formy zatrudnienia. Zupełnie inaczej widzą ten problem liderzy firm. W ich ocenie, aby usprawnić współpracę i uniknąć spadku produktywności, konieczny jest powrót pracowników do biur.

Ten spór jest ostatnią faza bitwy o wysoką stawkę, w której na szali stawiane są kariery, zyski i zdrowie psychiczne pracowników.

Reklama

Wielkie firmy ściągają pracowników do biur

Niektórzy menedżerowie tracą cierpliwość do pracy zdalnej i hybrydowej. „W trakcie pandemii wszystko się zmieniło” — powiedział Martin Sorrell, założyciel WPP Plc i prezes S4 Capital Plc, który dokonał zwrotu w tej sprawie. „Na początku wszystko działało dobrze. Potem poziom produktywności i entuzjazm nieco osłabł, a problemem był brak bezpośredniego zaangażowania” – powiedział Sorrell w wywiadzie.

Sorrell, którego firma zatrudnia prawie 9 tys. osób w 32 krajach, obawia się teraz, że z powodu telepracy kultura korporacyjna ulega erozji.

Coraz częściej korporacje wydają zarządzenia dotyczące powrotu pracowników do biur. Pojawiają się też inne, dodatkowe zachęty dla pracujących z siedziby firmy. W zeszłym tygodniu Google powiedziało zatrudnionym, aby pracowali z biura trzy dni w tygodniu, a obecność w firmie będzie brana pod uwagę przy ocenie wydajności. Związek reprezentujący pracowników szybko wyraził sprzeciw.

Dyrektor generalny IBM ostrzegł, że osoby, które nie będą pracować z biura trzy dni w tygodniu, tak jak wymaga tego firma, będą miały trudniejszą drogę do awansu. Od września BlackRock Inc. pozwoli pracownikom pracować z domu tylko przez jeden dzień w tygodniu.

Nakaz pracy z biura prowadzi do utraty pracowników

Kierownictwo firm zdaje sobie sprawę, że restrykcyjne podejście do elastycznego systemu pracy będzie się prawdopodobnie wiązało z utratą części personelu. AT&T, największa amerykańska firma telekomunikacyjna, spodziewa się stracić około 15 tys. pracowników.

Według najnowszego badania Bloomberg Market Live Pulse, na Wall Street, które ma jedne z najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących pracy w biurze, jedna na dwie osoby (pracujące w finansach) wolałaby zrezygnować ze stanowiska niż spędzać więcej czasu w biurze. Badanie wykazało, że zaledwie 20 proc. respondentów z całego świata woli pracować w biurze.

Niewiele firm nalega na powrót do biura w pełnym wymiarze godzin — większość preferuje modele hybrydowe, które zapewniają pewną elastyczność.

Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy kontaktu twarzą w twarz zastanawiają się teraz nad sposobami zaangażowania w pracę zespołów. „Musisz zdecentralizować system decyzyjny. To, co zrobiliśmy, to zapewnienie szefom biur elastyczności i uprawnień do ustalenia, który system jest najlepszy” — powiedział Sorrell.

Problem zarządzania pracownikami

Według ostatniego badania przeprowadzonego przez PwC połowa brytyjskich firm twierdzi, że od czasu Covid-19 zdrowie psychiczne pracowników pogorszyło się. Ayming, brytyjska firma zajmująca się doradztwem biznesowym, stwierdziła, że motywacja do pracy spada od trzech lat.

Teoretycznie dni spędzone w biurze oferują korzyści wynikające z bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami oraz zwiększają efektywność współpracy. To jednak tylko teoria. W praktyce nie zawsze tak jest, uważa Christine Armstrong, brytyjska badaczka rynku pracy.

Armstrong sugeruje, aby menedżerowie usiedli z członkami zespołu i omówili sytuacje, które wymagają wszystkich pracowników w biurze i uzgodnili harmonogram, który pasuje do osobistych okoliczności i oczekiwań każdego z nich.

Podczas gdy szefowie zmagają się z problemami zarządzania pracownikami hybrydowymi, około jedna trzecia Amerykanów, w których przypadku stanowisko pozwala na pracę z domu, wciąż decyduje się na to przez cały czas pracy, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Pew Research Center w marcu. To mniej niż 43 proc. w styczniu 2022 r., ale znacznie więcej niż przed pandemią, kiedy odsetek ten wynosił tylko 7 proc.

Samotność to mniejsza produktywność

Współczesne elastyczne środowisko pracy wykazuje oznaki stagnacji produkcji, a liderzy nie wiedzą, jak motywować pracowników, którzy decydują się pracować z domu.

Według Bureau of Labor Statistics produktywność w USA spadła w pierwszym kwartale bardziej niż przewidywano pomimo wzrostu liczby godzin pracy i wynagrodzeń. W maju Naczelny Lekarz Stanów Zjednoczonych Vivek Murthy opublikował raport na temat tego, co nazwał narodową „epidemią samotności”, porównując szkody, jakie powoduje izolacja społeczna, ze skutkami palenia 15 papierosów dziennie.

Jan-Emmanuel De Neve, profesor ekonomii i nauk behawioralnych w Saïd Business School Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest współautorem badania z 2019 r., które wykazało, że szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni. Dziś De Neve obawia się, że zbyt długa praca w domu może mieć odwrotny skutek. „Twój kapitał społeczny, kapitał intelektualny, poczucie przynależności do grupy są z czasem osłabiane podczas pracy zdalnej” – powiedział. „Negatywne strony pracy w domu pojawiają się dopiero po pewnym czasie”.

Menedżerowie często nie mają narzędzi, aby zmierzyć pracę wykonaną w domu. „Ludzie, którzy pracują w domu, wykonują dużo niewidocznej pracy” — powiedziała Tessa West, profesor psychologii na Uniwersytecie Nowojorskim, przemawiająca na konferencji MindGym w Londynie. „To osłabia ich poczucie celu, ponieważ ich menedżer nie widzi, jak pracują”.

Przestarzałe procesy HR

Większość istniejących procesów HR nie nadaje się do ery hybrydowej. Opierają się one na nieformalnych mechanizmach, takich jak szukanie wskazówek od współpracowników podczas codziennych interakcji — twierdzi Jonathan Best, szef Customer Officer w GoodShape, która doradza firmom w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Według Caleba Parkera, założyciela Bold, londyńskiej firmy co-workingowej, blokady spowodowane przez Covid uświadomiły wielu pracownikom, że lepiej czuć się samotnym w domu niż wracać do „toksycznego środowiska pracy”. Tymczasem liderzy wciąż trzymają się starych metod pracy i brakuje im doświadczenia w zarządzaniu zespołami hybrydowymi.