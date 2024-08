Okresy zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy

Do tej pory do stażu pracy zaliczano wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub służbowego. Nowe przepisy zakładają, że do stażu pracy będą wliczane również okresy pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że stanowiły one tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Nowelizacja rozszerzy definicję stażu pracy, wliczając do niego m.in.:

okresy pracy na podstawie umowy zlecenia,

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

sprawowanie funkcji posła, senatora lub europosła,

wykonywanie odpłatnej pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,

pełnienie czynnej służby wojskowej przez żołnierzy niezawodowych.

Zaświadczenie z ZUS potwierdzi staż pracy

Aby okresy te mogły być wliczone do stażu pracy, konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które potwierdzi podleganie ubezpieczeniom społecznym z wymienionych tytułów. ZUS będzie także prowadzić postępowania wyjaśniające w przypadkach, gdy osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym, ale okres ten może być zaliczony do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.

Ministerstwo podkreśla, że brak jednolitej regulacji zasad ustalania stażu pracy prowadził dotychczas do nierównego traktowania pracowników. W sytuacji, gdy coraz więcej osób wykonuje tę samą pracę na podstawie różnych stosunków prawnych, dotychczasowe przepisy były korzystniejsze dla osób zatrudnionych na podstawie np. umowy o pracę.

Nowelizacja ma na celu wyrównanie szans wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, poprzez wliczenie do stażu pracy także innych form aktywności zawodowej. Dzięki temu osoby, które przed nawiązaniem stosunku pracy świadczyły usługi na podstawie umowy zlecenia czy prowadziły działalność gospodarczą, będą mogły liczyć na wyższe uprawnienia pracownicze.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Według planów Ministerstwa, zmiany w Kodeksie Pracy powinny obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Pracodawcy będą mieli więc wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, a pracownicy będą mogli do tego czasu zgromadzić niezbędne dokumenty, które pozwolą na przeliczenie ich stażu pracy zgodnie z nowymi zasadami.