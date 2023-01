Większość ludzi odczuwa lekkie rozleniwienie towarzyszące pierwszym dniom po dłuższym wypoczynku, zwłaszcza świątecznym. Część kolegów wzięło dodatkowy urlop i w biurze jest wiele spokojniej niż zazwyczaj. Można ten czas wykorzystać jako rozgrzewkę przed nadchodzącym rokiem i nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, aby od razu być w 100 proc. na bieżąco, radzi Laith Masarweh, dyrektor generalny i założyciel Assistantly, firmy zajmującej się rekrutacją wirtualnych asystentów, w rozmowie z CNBC Make It.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek od menedżerów dotyczących płynnego powrotu do pracy po świętach:

Wcześniejsza pobudka

Paradoksalnie obudzenie się pierwszego dnia powrotu do pracy po dłuższej przerwie niż zazwyczaj zredukuje stres związany z czekającymi wyzwaniami. A to z pewnością ułatwi powrót do codziennych zadań. Dodatkowy czas możesz wykorzystać na ruch: ćwiczenia fizyczne, szybki spacer czy jogging.

Alternatywą dla ruchu jest medytacja lub ćwiczenia oddechowe, które pozwolą wyciszyć umysł, dotlenić organizm i uwolnić endorfiny, zwane również hormonami szczęścia.

Bądź realistą

Każda dłuższa nieobecność w pracy oznacza „góry” niezałatwionych spraw i nieodebranych maili. Może to wywoływać lęk przed powrotem do pracy i chęć pozałatwiania wszystkich rzeczy od ręki. Aby tego uniknąć wystarczy, że zrobisz listę najważniejszych kwestii. Zdaniem Jâlie Cohen, szefowej ds. globalnych talentów i starszej wiceprezes Adecco Group, w pierwszym tygodniu po powrocie z wakacji należy ustalić ze swoim przełożonym i kolegami z zespołu jakie zadania potraktujesz priorytetowo i realnie w ilu spotkaniach dasz radę uczestniczyć.

Znajdź czas na zabawę

Choć ważne jest, aby być produktywnym w pracy po przerwie świątecznej, rozpoczęcie nowego roku powinno być radosną, ekscytującą okazją.

„Zawsze uważam, że rozpoczęcie nowego roku ma w sobie magię, nawet w pracy” — mówi André Heinz, dyrektor ds. kadr i kultury w firmie Celonis, dostawcy oprogramowania. Dlatego na początku roku stara się on zorganizować spotkania integracyjne ze zespołem. Może być to wspólne wyjście do kina, na piwo, „czy happy hour, podczas których możemy porozmawiać o tym, co nas czeka i co nas ekscytuje w nowym roku”, podpowiada Heinz, .

Jeśli wszystko inne zawiedzie, słuchaj swojego brzucha

Masarweh wyjaśnia: „Jeśli zdasz sobie sprawę, że naprawdę boisz się powrotu do pracy, być może nadszedł czas, aby rozważyć zmianę kariery. To normalne, że po wakacjach jesteś przygnębiony, ale jeśli powrót do pracy nie jest dla ciebie ekscytujący, to znak, że ta praca może nie być dla ciebie odpowiednia”.

Jednak nie namawiamy nikogo do podejmowania pochopnych noworocznych decyzji o odejściu z pracy. Zwłaszcza teraz gdy światowa gospodarka zwalnia i być może czeka nas w nadchodzących miesiącach niewielka recesja. Sensowniej będzie wykorzystać ten czas na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, które już wkrótce mogą dać przewagę na niepewnym rynku pracy.