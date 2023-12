Przede wszystkim pieniądze

Wiemy już, jakimi aspektami kierowałaby się młodzież, wybierając swoją ścieżkę zawodową. Zaskoczenia nie ma – zarówno dla młodszych nastolatków (12-15 lat), jak i starszych (16-18 lat) priorytetem są wysokie zarobki. W obu grupach to najczęstsze wskazanie. Młodsi chcieliby dodatkowo wykonywać zawód, który byłby ich pasją, zaś starsi woleliby, aby praca dawała im poczucie satysfakcji i spełnienia.

Z raportu przygotowanego przez Santander Bank Polska wynika również, że ocena celów przyszłej pracy przez młodzież jest w miarę spójna dla obu grup wiekowych. Wyraźna różnica dotyczy jedynie kwestii zachowania „work-life balance” – dla najmłodszych ten czynnik nie ma prawie zupełnie żadnego znaczenia, natomiast dla starszych wybija się on jako 4. najważniejszy aspekt.

/> />

Źródło: Santander Bank Polska, projekt „Finansiaki”, 2023

Zdaniem ekspertów przekonanie, że duże zarobki są ważne w życiu i są wyznacznikiem sukcesu, może być związane z wysokimi tendencjami materialistycznymi.

- Współcześni nastolatkowie coraz częściej skupiają się na pieniądzach. Warto jednak zauważyć, że materializm może wiązać się z różnymi problemami, na przykład prowadzić do braku umiejętności oszczędzania i właściwego zarządzania pieniędzmi, a także może wiązać się z niższym dobrostanem. Dlatego ważne jest, by wzmacniać samoocenę nastolatków, a także zachęcać ich do rozwijania pasji i budowania wartościowych relacji – wyjaśnia dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, cytowana w raporcie.

Ciężka praca i samorozwój dadzą sukces

Santander Bank Polska zbadał też, jak młodzi wyobrażają sobie drogę na zawodowy szczyt. Budujące, że obie grupy jako główne czynniki decydujące o sukcesie w pracy wskazują ciężką pracę oraz rozwój osobisty. Wysoko, szczególnie wśród nastolatków z grupy wiekowej 16-18, plasuje się również umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz wyznaczanie sobie jasnych celów.

Oprócz merytorycznych aspektów młodzi wskazują także na szczęście, znajomości czy… wygląd. I trudno im odmówić racji, bo to również determinanty powodzenia w karierze.

/> />

Źródło: Santander Bank Polska, projekt „Finansiaki”, 2023

AI zabierze młodym pracę?

Sztuczna inteligencja, czyli AI, ma coraz większy wpływ na rynek pracy, szczególnie w krajach rozwiniętych technologicznie. Również w Polsce to temat, który od co najmniej kilku lat dość często łączony jest z rynkiem pracy, a eksperci dyskutują, czy robotyka, automatyka i autonomia przyniosą pracownikom więcej szkód czy korzyści.

Ta kwestia również została poruszona w badaniu. Co znamienne, im starsza grupa respondentów, tym większy lęk przed technologią. Tym razem odpowiedzi udzielili też rodzice – większość z nich, bo 56 proc., uważa, że AI utrudni znalezienie pracy i pozbawi części osób etatów. W młodszej grupie respondentów (nastolatkowie 16-18) uważa tak 55 proc. badanych, a w najmłodszej (nastolatkowie 12-15) już tylko 37 proc.

„Zaledwie 10 proc. badanych rodziców sądzi, że sztuczna inteligencja ułatwi im znalezienie pracy w przyszłości. Nastolatkowie są bardziej optymistyczni – co piąty z nich wierzy, że AI ułatwi mu wejście na pracy. Mniej niż 10 proc. wszystkich badanych uważa, że AI w żaden sposób nie wpłynie na rynek pracy. A co czwarty rodzic i co trzeci nastolatek w wieku 12-15 lat nie ma zdania na ten temat” – napisano w komentarzu do tej części badania.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1500 osób, w tym 500 rodziców, 500 nastolatków w wieku 12-15 lat i 500 nastolatków w wieku 16-18 lat.