Poszukiwania nie tylko w UE

Rekruterzy i firmy poszukują wykwalifikowanych pracowników za granicą – pisze „Salzburger Nachrichten”. I wybierają w tym celu coraz częściej odległe kierunki.

Jednym z pracodawców, który zatrudnia kandydatów z innych państw, jest producent telefonów komórkowych Emporia, gdzie 2/3 z ok. 110 pracowników nie pochodzi z Austrii. Firma postanowiła szukać pracowników nawet w Azji (np. w Mongolii). W tym zakładzie kandydaci mogą liczyć m.in. na finansowanie szkoleń i poznać tajniki zawodu księgowego.

Agencja zatrudnienia Trenkwalder umożliwiła nabór obywatelom Filipin i Nepalu (łącznie to ok. 300 osób). Firma widzi też „duży potencjał w Kosowie" – podaje „SN".

Z kolei u producenta półprzewodników Infineon Austria (1/3 siły roboczej pochodzi z 79 różnych krajów). Są to m.in. Hindusi (150) i Filipińczycy (70). Co poza pensją? Czym pracodawca chce przyciągnąć kandydatów? Firma wprowadziła ułatwienie dla zatrudnionych rodziców (ma ośrodek opieki dziennej dla dzieci). Poza tym zakład skupia się na integracji zagranicznych pracowników oraz ich bliskich.

Polacy wśród zagranicznych pracowników w Austrii

W tym roku latem liczba obcokrajowców na austriackim rynku pracy „przekroczyła milion". W 2022 r. – jak podaje Statista – łączna liczba zatrudnionych w tym kraju wyniosła 4,4 mln. W latach 2020–2021 ta grupa liczyła mniej (ok. 4,3 mln).

Skąd Austriacy najczęściej rekrutują pracowników?

Niemcy;

Węgry;

Rumunia;

Turcja;

Bośnia i Hercegowina;

Polska;

Chorwacja;

Słowacja.

Braki kadrowe w Austrii. Jaka branża najczęściej zatrudnia obcokrajowców?

Branżą, która najczęściej rekrutuje pracowników z innych państw do Austrii, jest turystyka – podaje „Salzburger Nachrichten”.

Turystyka również zaczyna szukać pracowników poza UE – np. w Nepalu. Hotel w St. Johann nawiązał współpracę ze szkołą turystyczną w Katmandu (co roku do Austrii mają przyjeżdżać stażyści). Petra Nocker-Schwarzenbacher (właścicielka hotelu) uważa, że wspomniany pomysł jest dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Dla młodych osób to „życiowa szansa”. Z kolei dla Austrii to też korzyść; „wysyłają najlepszych z najlepszych” – dodaje.

Problemy ws. zatrudnienia

Na drodze do rynku pracy w Austrii pojawiają się jednak przeszkody dla obcokrajowców, czyli biurokracja. Chodzi m.in. o zezwolenia na pobyt dot. pracy sezonowej (dla osób spoza UE).

Helmut Mahringer z Austriackiego Instytutu Badań Ekonomicznych (Wifo) zwraca uwagę na zmiany na rodzimym rynku pracy. Mehringer podkreśla, że osoby z „wyżu demograficznego”, urodzone w latach 60., odchodzą na emeryturę. „Oznacza to, że skupiamy się na ofertach pracy w obszarze starszych pracowników – a to nowa sytuacja dla firm”.

Poza szkoleniami, pracodawcy będą musieli szukać sposobów, by przyciągnąć na austriacki rynek pracy kandydatów z innych państw. Być może konieczne okaże się zapewnienie zakwaterowania, a nawet umożliwienie przeprowadzki z rodziną do Austrii.