Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna sprawia, że przewidywania dotyczące wskaźników gospodarczych w okresie objętym prognozą są obarczone niezwykle wysokim stopniem niepewności. Niemniej jednak wielu analityków podjęło próbę przewidywania prognoz wskaźników gospodarczych na 2021 rok.

PKB

Eksperci w trakcie 2020 roku korygowali swoje prognozy. I tak projekcje jesienne są mniej korzystne dla gospodarek europejskich, niż wiosenne – z początku koronakryzysu. Bez wątpienia większość gospodarek europejskich skurczy się w 2020 roku, a dynamika PKB w 2021 będzie niższa niż w latach poprzednich.

Według prognozy gospodarczej Komisji Europejskiej z jesieni 2020 roku gospodarka strefy euro skurczy się o 7,8% w 2020 roku, a następnie wzrośnie o 4,2% w 2021 roku i o 3% w 2022 roku. W 2020 roku największy spadek spośród krajów Europy odnotuje Hiszpania (-12,4%) i Wielka Brytania (-10,3%). W 2021 roku przewiduje się, że dynamika wzrostu PKB we wszystkich krajach będzie już dodatnia. W Polsce wskaźnik ten ma być niższy niż dynamika PKB w całej Unii Europejskiej.

Reklama

Prognozowana dynamika PKB w poszczególnych krajach Europy w 2021 roku (w %)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zakłada mniej optymistyczny scenariusz dla Polski od prognoz Komisji Europejskiej. Według raportu OECD Economic Outlook z grudnia 2020 roku PKB Polski spadnie o 3,5% w 2020 roku, zaś w 2021 roku PKB wzrośnie o 2,9%. Wzrost gospodarczy na 2022 r. prognozuje na poziomie 3,8%.

Bezrobocie i zatrudnienie

Według prognoz Komisji Europejskiej w większości krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia liczona według BAEL wzrośnie z 7,7% w 2020 do 8,6% w 2021 roku. Najwyższe bezrobocie wystąpi w Hiszpanii, tam według projekcji wyniesie 17,9%. Wysokie bezrobocie wystąpi również w Grecji – stopa bezrobocia wyniesie tam 17,5%. Oznacza to, że w tych krajach prawie co 5 osoba zostanie bez pracy.

Według Komisji Europejskiej w 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 5,3% wobec 4% w 2020 roku. Według prognoz zawartych w Raporcie o inflacji NBP w pierwszych dwóch kwartałach 2021 roku wskaźnik ten wyniesie 5,6%, a pod koniec roku zacznie spadać do poziomu 5%.

Według analityków NBP liczba pracujących spadnie o 3,8% w pierwszym kwartale 2021 roku Prognozy przewidują również polepszanie się sytuacji na rynku pracy – w czwartym kwartale liczba pracujących spadnie jedynie o 0,2%, a od początku 2022 roku przewiduje się ponowny wzrost liczby zatrudnionych.

Wynagrodzenia

Chociaż w znacznej większości państw Unii wynagrodzenia w ujęciu nominalnym w 2021 roku wzrosną, to widać wyraźny spadek dynamiki w porównaniu do lat poprzednich. Prognozowany nominalny wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 1,7%. Z kolei w całej strefie euro wynagrodzenia wzrosną o 1,2%. W Polsce przewiduje się wzrost wynoszący 4,3%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym w poszczególnych krajach Europy w 2021 roku (w %)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej

Kryzys gospodarczy sprawił, że w większości państw inflacja wzrosła, co oznacza, że dynamika wzrostu wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie niższa. W niektórych krajach dynamika wynagrodzenia w ujęciu realnym będzie ujemna, ponieważ inflacja będzie wyższa od nominalnego wzrostu wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym w poszczególnych krajach Europy w 2021 roku (w %)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji Europejskiej

Prognozy dla Polski

Według Raportu o inflacji NBP podwyżki wynagrodzeń rok do roku w 2021 roku wyniosą od 3,4% w pierwszym kwartale do 5,9% w ostatnim. Dla porównania dynamika płac w 2019 roku wyniosła 7,7% r/r. Widać więc wyraźne spowolnienie. Pracodawcy przede wszystkim ograniczają wypłatę wszelkiego rodzaju nieobligatoryjnych premii i dodatków. Warto również wspomnieć, że w 2021 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 200 PLN – podwyżki powinny więc najbardziej odczuć osoby zarabiające najmniej.

W tegorocznym raporcie o inflacji czytamy również: „W drugiej połowie 2021 roku możliwe jest stopniowe odwrócenie negatywnych tendencji na rynku pracy. Wraz z częściowym przywracaniem trybu pracy sprzed pandemii, nastąpi sukcesywny wzrost dynamiki płac w gospodarce. Będzie on skutkiem odbudowy intensywności pracy, przywracania dodatków pozapłacowych lub zaniechanych dotychczas, a planowanych wcześniej podwyżek wynagrodzeń. Na kształtowanie się płac wpływać będzie również planowany wzrost płacy minimalnej o 7,7% od stycznia 2021 roku. Przy podwyższonej stopie bezrobocia, dynamika wynagrodzeń w horyzoncie projekcji nie osiągnie jednak poziomu z lat 2018- 2019”.

Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – jesień podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2020 – grudzień 2021 wyniosą od 3,5% dla kadry zarządzającej do 4% dla kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników fizycznych. Dla porównania, w okresie październik 2019 - wrzesień 2020 wyniosły odpowiednio dla kadry zarządzającej 2,5%, kierowników 4%, specjalistów 4,5% i pracowników fizycznych 5%.

Wysokość planowanych podwyżek (październik 2020 - grudzień 2021; w %)

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień

Przewidywania pracodawców

Wyniki czerwcowego badania Sedlak & Sedlak dotyczącego nastroju pracodawców w obliczu pandemii COVID-19 pokazały, że patrzyli oni optymistycznie na 2021 rok. 45% firm przewidywało poprawę swojej sytuacji finansowej. Jedynie 11% pracodawców przewidywało jej pogorszenie. Lepsza sytuacja finansowa firm na pewno przełoży się na stopniowy wzrost dynamiki wynagrodzeń w kolejnych latach.

Przewidywania pracodawców odnośnie zmian w sytuacji finansowej ich firmy

Źródło: Badanie Sedlak & Sedlak COVID-19

We wspomnianym badaniu zapytano również o najważniejsze wyzwania stojące przed badanymi na przyszłość. Aż 65% organizacji odpowiedziało, że najważniejszym będzie utrzymanie obecnego zatrudnienia. 42% za priorytet stawia zwiększenie zaangażowania pracowników.

Raport pochodzi z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń