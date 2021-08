Jak podaje dziennik, znacząca podwyżka wynagrodzeń dla władz publicznych spółek wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 r., opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Reklama

Z noweli przepisów wynika wprost, że wynagrodzenia tysięcy członków zarządów zasiadających w spółkach podległych Skarbowi Państwa, ale także spółek komunalnych i samorządowych będą mogły być wyższe nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Na trochę mniejsze podwyżki mogą liczyć osoby zasiadające w kierownictwie przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Będzie to możliwe za sprawą odmrożenia wskaźników przeciętnego wynagrodzenia branych do obliczeń maksymalnego pułapu wynagrodzeń tych osób - informuje "Rz".

Jak przypomniano, w tym roku maksymalny limit wynagrodzeń osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w podmiotach podlegających pod ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami był liczony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. (4403,78 zł). W przyszłym roku do wyliczeń zostanie wzięty wskaźnik z 2018 r. (5071,25 zł), który jest o 667,47 zł wyższy od obecnego.

Gazeta podkreśla, że do wyliczeń bierze się wielokrotność tego wskaźnika, który dla największych spółek publicznych może być pomnożony nawet 15 razy. Poza tym te wyliczenia dotyczą jedynie wynagrodzenia zasadniczego, do którego osoby zasiadające we władzach spółek publicznych często dostają różnego rodzaju dodatki i nagrody.

W przypadku władz przedsiębiorstw państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych podwyżki będą znacznie mniejsze - dodaje "Rz".