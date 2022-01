Czarnek pytany był w RMF FM o tych nauczycieli, którzy – w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu – otrzymali niższą pierwszą pensję w styczniu.

"W dalszym ciągu podtrzymuję, że Polski Ład powoduje zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. (...) Tak jest w zdecydowanej większości przypadków. Natomiast to, co się wydarzyło, to są błędy w stosowaniu przepisów bądź niezastosowaniu przepisów, wynikające być może również z braku doinformowania" – powiedział Czarnek.

Pytany o to, czy nauczyciele dostaną wyrównania, potwierdził. "Absolutnie nie mogą stracić na Polskim Ładzie, bo w ogóle nie przewidują tego przepisy Polskiego Ładu" – ocenił.

"Do wszystkich szkół trafi dzisiaj komunikat Ministerstwa Finansów – pierwsze szkolenia dla księgowych jest o godz. 14.00. Według mojej wiedzy będą następne. Ci, którzy mają źle naliczone wynagrodzenia i mniejsze niż przewiduje Polski Lad – będą mieli zwroty jeszcze w tym i w następnych tygodniach. To jest błąd w naliczeniu, trzeba go naprawić, dlatego też pomagamy w tym względzie Ministerstwu Finansów" – poinformował szef MEiN.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ukazało się w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Według resortu finansów dzięki nowym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty. Chodzi – jak wskazano – m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek, "aby Polski Ład był dla nich neutralny lub korzystny również w ujęciu całorocznym".