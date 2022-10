Według Association of Superannuation Funds of Australia (ASFA), australijskie władze przygotowując budżet federalny na 2023 rok muszą pilnie zająć się problemem zróżnicowania emerytur ze względu na płeć. Składki emerytalne powinny być wypłacane za pracowników na płatnym urlopie rodzicielskim po urodzeniu lub adopcji dziecka, oświadczyła ASFA w swoim zgłoszeniu przedbudżetowym (z ang. pre-budget submission document). Raport zaleca również przyznanie premii w wysokości 5000 dolarów australijskich jako dodatek do skłądek lub jego zamiennik.

„Rosnąca inflacja, zmienione wzorce pracy, Covid-19 i wczesne przechodzenie na emerytury spowodowały erozję oszczędności emerytalnych osób o niskich dochodach, a zwłaszcza kobiet” – powiedział dyrektor generalny ASFA Martin Fahy.

Urlop rodzicielski tylko ze składkami

Podczas gdy wiele firm płaci pracownikom, którzy wzięli urlop rodzicielski, wpłaty na emerytury nie są obowiązkową częścią płatnego urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego.

Eksperci ASFA informują, że dodatkowe składki emerytalne odprowadzane od płatnego urlopu rodzicielskiego prawdopodobnie oznaczałyby dla budżetu państwa dodatkowe koszty w wysokości około 200 milionów dolarów australijskich rocznie. Pracodawcy co roku musieliby wyłożyć dodatkowo około 30 milionów dolarów australijskich.

„Chociaż podstawy systemu są silne, pozostają dwa kluczowe wyzwania: zmniejszenie różnic między płciami i zajęcie się długoterminową stabilnością systemu emerytalnego, który charakteryzuje się rosnącą chęcią do samowystarczalnego życia na emeryturze, ale i starzejącą się populacją” – powiedział Fahy.

ASFA wzywa również rząd do skonsultowania się z ludnością Rdzennych Narodów w sprawie granicy wieku, w którym Aborygeni i mieszkańcy Wysp Cieśniny Torresa mogą uzyskać dostęp do wypłat emerytur. Średnie salda emerytalne rdzennej ludności są znacznie niższe niż w przypadku populacji ogólnej.