Jak zwrócili uwagę analitycy PIE, od ponad roku obserwuje się rosnącą inflację, która przekłada się na większe oczekiwania płacowe pracowników. "Utrzymanie poziomu realnych zarobków w czasie inflacji jest poważnym wyzwaniem dla pracodawców" - zauważyli w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Analitycy przywołali wyniki badania przeprowadzonego na początku marca tego roku, w którym zapytano przedsiębiorców, czy i jak wspierają pracowników w związku z inflacją.

Ponad połowa (52 proc.) badanych firm jednorazowo podniosła pensje swoim pracownikom, a blisko połowa (48 proc.) deklaruje, że podnosi pensje adekwatnie do wzrostu inflacji. Z kolei 30 proc. przedsiębiorców oferuje pracownikom pracę w formie płatnych nadgodzin. Dodatkowe benefity ograniczające wydatki (np. dofinansowanie dojazdów do pracy, bony towarowe do sklepów) zapewnia pracownikom 23 proc. badanych przedsiębiorstw, a 13 proc. firm przyznało im jednorazowo premię inflacyjną.

"Wśród dużych firm obserwujemy większą aktywność we wspieraniu pracowników w związku z inflacją" - wskazali eksperci.

Jednorazowa podwyżka pensji została przyznana przez 62 proc. dużych przedsiębiorców, wobec 48 proc. wskazań mikrofirm. Natomiast 52 proc. dużych przedsiębiorstw deklaruje, że wynagrodzenia ich pracowników rosną adekwatnie do wzrostu inflacji, wobec 47 proc. takich odpowiedzi mikro- i średnich firm.

"Więcej dużych przedsiębiorców (38 proc.) umożliwiło zatrudnionym pracę w formie płatnych nadgodzin, podczas gdy na takie działanie zdecydowała się co czwarta mała firma" - zaznaczono. Dodatkowe benefity swoim pracownikom zapewniały najczęściej duże przedsiębiorstwa (34 proc.), a najrzadziej średnie firmy (17 proc.) - wynika z badania.

Analitycy zwrócili uwagę, że intensywność i formy wsparcia pracowników w związku z wysoką inflacją są zróżnicowane ze względu na branżę reprezentowaną przez firmę. Jednorazowe podniesienie pensji częściej deklarowali przedstawiciele firm usługowych i branży TSL (po 55 proc.) niż handlowych (47 proc.). Ponad połowa firm budowlanych (53 proc.), usługowych (52 proc.) oraz TSL (51 proc.) deklaruje, że podnosi pensje adekwatnie do wzrostu inflacji. W handlu i produkcji takich firm jest z kolei ok. 40 proc.

Według badania możliwość pracy w formie płatnych nadgodzin częściej umożliwiają branże budowlana (39 proc.) i produkcyjna (32 proc.), a najrzadziej handel (21 proc.). Najwięcej wskazań na dodatkowe benefity wspierające pracowników było wśród firm budowlanych (32 proc.), a najmniej w branży TSL (17 proc.) - poinformowano.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco