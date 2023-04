Reklama

Według ankiety przeprowadzonej przez sieć Chief wśród ponad 800 kobiet na stanowiskach kierowniczych istnieje ogromna rozbieżność między tym, czego zdaniem pracodawców potrzebują kobiety, a tym, czego naprawdę chcą. Z badań wynika, że przede wszystkim kobiety chcą większej elastyczności w pracy, co ułatwiłoby łączenie ról pracowniczki i obowiązków domowych. Chcą mieć możliwości rozwoju zawodowego i awansu. Chcą być po prostu doceniane.

Childers podpowiada jak to zrobić:

Lepsze praktyki, a nie tylko lepsze polityki

Na budowanie doświadczenia zawodowego pracownika wpływa nie tylko polityka, ale także sposób, w jaki działają i zachowują się menedżerowie. Liderzy muszą tak zarządzać pracą i osobami im podległymi, aby wszyscy mieli poczucie, że mogą korzystać ze wszystkich benefitów bez obaw.

Kobiety, które chcą skorzystać z możliwości pracy zdalnej, powinny mieć zagwarantowane, że nie zostaną pominięte w zadaniach wykraczających poza obecne kwalifikacje pracownika lub wykluczone z rozmów projektowych. Inaczej mówiąc chodzi o to by osoby pracujące zdalnie lub przebywające na płatnym urlopie, nie zbyły pominięte w możliwościach rozwoju.

Wyższe wynagrodzenie

Kobiety, które rozważały odejście z pracy w 2022 roku, prawie dwa razy częściej twierdziły, że oczekują znaczącej podwyżki.

Zdaniem 40. proc. ankietowanych kobiet przejrzystość wynagrodzeń jest argument, który mógłby je skłonić do pozostania na dotychczasowym stanowisku. Tylko 19 proc. stwierdziło, że spotyka się z tym w swoim obecnym miejscu pracy. Kobiety również chcą więcej pieniędzy na naukę i rozwój zawodowy, ale tylko 52 proc. twierdzi, że oferuje im je pracodawca. Inwestowanie w rozwój zawodowy kobiet może być katalizatorem awansów, wzrostów wynagrodzeń, a w efekcie pomóc zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Awanse i wyróżnienia

Kobiety chcą więcej władzy w miejscu pracy. Dla wielu jest to forma awansu. Tylko 25 proc. najwyższych stanowisk w USA obejmuj kobiety, a 5 proc. to kobiety kolorowe.

Zamiast jednorazowych nominacji, pracodawcy muszą stale ustalać i śledzić rozwój zawodowy, aby zapewnić, że awanse są sprawiedliwe, a oni sami nie ulegają stronniczości.

Pracodawcy powinni sponsorować możliwości nawiązywania kontaktów, które pomagają kobietom wykorzystać i rozszerzyć swoją władzę, aby były lepiej przygotowane do przywództwa. Jedna z uczestniczek ankiety tak to podsumowała: „Nominacja do wewnętrznego programu wspierającego wzrost i rozwój przerodziła się w znacznie większą szansę (na awans- red.)”.

Tylko wtedy, gdy sprawimy, że miejsca pracy będą pracować dla kobiet liderów, zobaczymy bardziej sprawiedliwe i zróżnicowane miejsce pracy dla wszystkich, podsumowuje Childers.