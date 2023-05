Reklama

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w czwartek wieczorem w rozmowie w TVP Info podkreślił, że wzrosła nie tylko ogólna pula nakładów na opiekę zdrowotną, która ma nadal rosnąć, ale znaczenie ma też osadzenie minimalnych wynagrodzeń w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

Najszybszy wzrost wynagrodzeń jest w sektorze medycznym

"My w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że Główny Urząd Statystyczny pokazuje, że najszybszy wzrost wynagrodzeń jest w sektorze medycznym. Ta gwarancja, której udzieliliśmy powoduje bardzo szybki wzrost wynagrodzeń. Panie pielęgniarki czy lekarze zarabiają już naprawdę pieniądze bardzo przyzwoite. Mówimy na przykład w przypadku pielęgniarki, że to są środki większe niż 7-8 tysięcy. Więc mówimy tutaj o bardzo takich godziwych pensjach. Szczególnie w kontekście tego, co było wcześniej” - powiedział Niedzielski.

Zdaniem ministra udało się powstrzymać odpływ kadry medycznej za granicę na zachód Europy.

„To jest kwestią odpowiedzialności państwa, że tak doceniamy te zawody, te profesje społecznie, że decydujemy się dać gwarancje, że niezależnie od sytuacji finansowej, niezależnie od kryzysów, które dzieją się powszechnie na świecie będziemy konsekwentnie zwiększali te wynagrodzenia” - dodał minister.

Resort pracuje też nad wyrównaniem wynagrodzeń

Jego zdaniem, dzięki temu obecnie młodzi lekarze podejmują pracę w polskich jednostkach i tym samym wzmacniają krajowy system opieki zdrowotnej.

„I to też zaczyna działać dlatego, że system płacenia jest na tyle gwarantujący dobre warunki, że nie myślą absolwenci o tym, żeby właśnie uciekać za granicę, albo wykonywać jakieś inne ruchy” - mówił Niedzielski.

Pytany o zróżnicowane pensje pielęgniarek z dyplomem oraz z wykształceniem średnim, minister odpowiedział, że resort pracuje też nad wyrównaniem wynagrodzeń.

„Głosy ze środowiska pielęgniarskiego mówią o tym, że ten dół powinien być podniesiony. I my nad tym pracujemy. Teraz środowisko pielęgniarek przedstawiło projekt ustawy, my prowadzimy dialog cały czas z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. I nawet już sobie obiecaliśmy, że będziemy się starali wykonać w kolejnym roku jakiś krok, który będzie szedł w kierunku tych postulatów” - powiedział Niedzielski.

Autor: Roman Skiba