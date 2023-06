Ponad 3/4 pracowników sieci Biedronka otrzyma od lipca br. wyższe wynagrodzenia, podała sieć. Podwyżki pensji obejmą ponad 60 tys. osób na stanowiskach kasjera, sprzedawcy-kasjera, pracownika sklepu czy zastępcy kierownika sklepu. Wyższe pensje otrzymają również załogi w 17 centrach dystrybucyjnych sieci. Będzie to kontynuacja procesu podwyżkowego, na który w skali roku Biedronka przeznaczyła około 650 mln zł.

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od lipca 2023 r. nie mniej niż 4 050 zł do 4 400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat, od 4 200 zł do 4 650 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4 400-4 700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5 050-5 350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się odpowiednio do poziomu 4 850-5 150 zł brutto i 5 350-5 650 zł brutto, podano.

Pracodawca pierwszego wyboru?

"Regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności zatrudnienia to kroki podejmowane przez Biedronkę do realizacji ważnego celu pozostawania pracodawcą pierwszego wyboru na polskim rynku" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo pracownicy sieci Biedronka otrzymali w czerwcu br. zasilenie e-kodu pracowniczego. Jest to drugie zasilenie realizowane w tym roku. Kwoty zasilenia wynoszą od 140 do 260 zł w zależności od osiąganego dochodu.

Na koniec ub.r. sieć Biedronka liczyła 3 395 placówek. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,37 mln m2 na koniec ub.r. wobec 2,24 mln m2 rok wcześniej.