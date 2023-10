"Co do potencjalnej ekspansji na Słowację - chociaż jest to rozszerzenie Biedronki i próba stworzenia dokładnie tego samego modelu biznesowego, będzie to oczywiście raportowane osobno - to inny kraj. [...] A ponieważ mówimy o operacji od zera, nie ujawniamy zbyt wiele, ale uważamy, że pierwsze sklepy zostaną otwarte pod koniec 2024 roku" - powiedziała Ana Luisa Virginia podczas telekonferencji.

"Myślę więc, że jest nieco za wcześnie, aby mówić o dodatkowych nakładach inwestycyjnych lub dodatkowej sprzedaży, która może z tego wyniknąć. Nadal będzie ona dość marginalna" - dodała.

Na koniec III kw. 2023 r. sieć Biedronka w Polsce liczyła 3 473 placówki.